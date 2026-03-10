Paro en la UAEM se mantendrá hasta que haya diálogo

| 12:34 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) aseguraron que el paro, convocado por los recientes feminicidios de estudiantes de la institución, continuará hasta que exista un diálogo con las autoridades competentes.

Señalaron que las autoridades universitarias han indicado que el tema corresponde al ámbito federal y no es algo que “pueda solucionar la universidad”, explicó Adriana Gómez, de la colectiva Morras VS Violencia.

