Protección Civil supervisa rutas de evacuación en el Popocatépetl; convergen cuatro estados

Como parte del Plan Operativo Popocatépetl, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) inició los recorridos de supervisión en las rutas de evacuación en los cuatro estados aledaños al volcán. Se trata de Morelos, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

En rueda de prensa ofrecida en Cuernavaca, Morelos, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que las acciones buscan identificar los puntos débiles y mejorarlos en caso de una contingencia.

El volcán Popocatépetl. Foto: Cuartoscuro / Archivo

“Lo que nosotros tenemos que revisar es el número, la cantidad de pobladores en cada una de las poblaciones más cercanas que están al pie de nuestro volcán Popocatépetl para poder dar el servicio, si es que llegara a suceder una eventual emergencia. Estamos coordinando el trabajo de una eventual evacuación con la Defensa y con la Guardia Nacional, porque no se trata nada más de tener una ruta en condiciones, sino tener todas las condiciones de logística y de infraestructura para poder movilizar a la población”.

No hay estado de emergencia

Acompañada de la gobernadora de Morelos, señaló que la evaluación no se desprende de un estado de emergencia en el volcán, sino que es parte de la prevención que los cuerpos de emergencia deben tomar periódicamente.

Además, del estado de las rutas de evacuación, también, se evaluarán las condiciones de los albergues requeridos en caso de una contingencia.

“Ésta es una vigilancia permanente, es un recorrido permanente, la información que estamos obligados a darle a la población es permanente. En el volcán Popocatépetl se han realizado los recorridos de las rutas de evacuación”.

No es permitido acercarse al cráter del volcán

Sobre los excursionistas que se acercan al cráter del volcán como parte de un “turismo” de aventura, la coordinadora recordó que estos recorridos están prohibidos y que se pondrá más empeño en evitar que esas situaciones sigan ocurriendo.

“Tendremos que reforzar en los cuatro estados en la señalética para señalar que está prohibido y, además, dar alternativas de información mucho más asertivas a largo plazo”.

En Morelos, son seis municipios los que estarían en cierto riesgo en caso de una posible emergencia, aunque la población más cercana al volcán está a 17 kilómetros de este.

Señaló que este miércoles se terminarán los recorridos de evaluación en los cuatro estados y se iniciará con el dictamen de los resultados.

