Música, brinco y color en Morelos: inician el 22 de enero los carnavales
En Morelos, el 22 de enero inicia la temporada de carnavales. A continuación, te presentamos el calendario de festividades, las cuales se extenderan hasta el mes de marzo.
Temporada de carnavales en Morelos
El Gobierno de Morelos dio a conocer las fechas de las festividades más concurridas, las cuales quedaron de la siguiente manera:
- Carnaval de Jiutepec: del 22 al 26 de enero
- Carnaval de Tepoztlán: del 14 al 17 de febrero
- Carnaval de Tlaltizapán: del 11 al 18 de febrero
- Carnaval de Tlayacapan: del 15 al 17 de febrero
- Carnaval de Yautepec: del 20 al 23 de febrero
- Carnaval de Anenecuilco: del 27 al 29 de marzo
La fiesta en Morelos no se detuvo, ya que también se realizaron los siguientes carnavales:
- Carnaval de Emiliano Zapata: del 4 al 11 de febrero
- Carnaval de Nepopualco: del 3 al 5 de febrero
- Carnaval de Tetelcingo (Cuautla): del 5 al 7 de febrero
- Carnaval de Tlalnepantla: del 21 al 25 de febrero
- Carnaval de Atlatlahucan: 24 de febrero
- Carnaval de Mazatepec: del 28 de febrero al 1 de marzo
- Carnaval de Xoxocotla: del 1 al 3 de marzo
- Carnaval de Zacatepec: del 12 al 14 de marzo
- Carnaval de Xochitepec: del 22 al 23 de marzo
Por lo general, durante estas festividades se presentan problemáticas comunes, como el consumo excesivo de alcohol. En Tepoztlán, los desmanes no faltan, ya que en una ocasión una mujer brincó y bailó arriba de una patrulla del municipio.
