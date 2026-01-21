Música, brinco y color en Morelos: inician el 22 de enero los carnavales

GENERANDO AUDIO...

En Morelos, el 22 de enero inician los carnavales. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Morelos, el 22 de enero inicia la temporada de carnavales. A continuación, te presentamos el calendario de festividades, las cuales se extenderan hasta el mes de marzo.

Temporada de carnavales en Morelos

El Gobierno de Morelos dio a conocer las fechas de las festividades más concurridas, las cuales quedaron de la siguiente manera:

Carnaval de Jiutepec: del 22 al 26 de enero

Carnaval de Tepoztlán: del 14 al 17 de febrero

Carnaval de Tlaltizapán: del 11 al 18 de febrero

Carnaval de Tlayacapan: del 15 al 17 de febrero

Carnaval de Yautepec: del 20 al 23 de febrero

Carnaval de Anenecuilco: del 27 al 29 de marzo

La fiesta en Morelos no se detuvo, ya que también se realizaron los siguientes carnavales:

Carnaval de Emiliano Zapata: del 4 al 11 de febrero

Carnaval de Nepopualco: del 3 al 5 de febrero

Carnaval de Tetelcingo (Cuautla): del 5 al 7 de febrero

Carnaval de Tlalnepantla: del 21 al 25 de febrero

Carnaval de Atlatlahucan: 24 de febrero

Carnaval de Mazatepec: del 28 de febrero al 1 de marzo

Carnaval de Xoxocotla: del 1 al 3 de marzo

Carnaval de Zacatepec: del 12 al 14 de marzo

Carnaval de Xochitepec: del 22 al 23 de marzo

Por lo general, durante estas festividades se presentan problemáticas comunes, como el consumo excesivo de alcohol. En Tepoztlán, los desmanes no faltan, ya que en una ocasión una mujer brincó y bailó arriba de una patrulla del municipio.

