García Harfuch muestra tensión tras operativo contra el “Mencho”

| 13:48 | Redacción Uno TV | Uno TV

La conferencia matutina posterior al operativo que culminó con la detención y abatimiento del “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejó una imagen que llamó la atención: la actitud inusualmente tensa de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal.

El general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, detalló cómo se desarrolló la operación. Posteriormente, fue turno de García Harfuch, quien —según Martha Anaya— no mostró la seguridad habitual.

