Balean a Erick Zaracho, ambientalista y periodista retirado en Bahía de Banderas

Autoridades esperan que Zaracho rinda su declaración. Foto: Adolfo Torres

Erick Zaracho Aguilar, ambientalista y experiodista, se encuentra fuera de peligro después de ser víctima de un atentado a balazos en su domicilio en San Francisco, conocido como San Pancho, en Bahía de Banderas, Nayarit.

Alrededor de las 6:30 de la mañana de este miércoles, el ambientalista, presidente de la asociación Alianza Jaguar A.C., reportó haber sido víctima de un atentado a balazos en su domicilio ubicado en la comunidad costera de San Francisco, conocido como San Pancho, en Bahía de Banderas, Nayarit.

Presentaba dos impactos de bala en los brazos y fue trasladado al Hospital de San Pancho, donde recibe atención médica.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit ha iniciado la investigación correspondiente para esclarecer el atentado. Las autoridades esperan que Zaracho rinda su declaración para conocer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

En el exterior del hospital se ha montado un operativo de vigilancia para su resguardo por parte de la Policía Estatal y Municipal, mientras el activista se recupera de las heridas.

Organismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en México ya fueron informados del caso y han comenzado acciones para garantizar su integridad y seguridad.

La esposa del ambientalista confirmó a la Red Periodística Puerto Vallarta que se encuentra hospitalizado, pero sin dar más detalles de su actual estado de salud.

