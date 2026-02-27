Eventos suspendidos este fin de semana en Nayarit por inseguridad

GENERANDO AUDIO...

Eventos suspendidos en Nayarit por inseguridad. Foto ilustrativa: Getty Images.

Autoridades de Nayarit dieron a conocer que se suspenderán, por temas de inseguridad, varios eventos que se organizarían y llevarían a cabo este próximo fin de semana. Esto luego de los hechos violentos que se reportaron tras darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Eventos se suspenden en Nayarit por temas de inseguridad

Fue Héctor Santana, presidente municipal de Bahía de Banderas, comunidad ubicada en el estado de Nayarit, quien dio a conocer, por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que se suspenderán varios eventos por seguridad de las personas.

Al respecto, dijo que en este momento se debe priorizar la seguridad y la tranquilidad de la gente, evitando aglomeraciones y cualquier situación que pueda poner en riesgo a las familias de la entidad.

“Quiero comentarles que ha habido muchos comentarios por el tema de la cancelación de las fiestas. Teníamos que cancelarlas por la situación que se vivió, y bueno, tenemos que ser también responsables, verdad, con la seguridad del pueblo. Entonces que sepan que pronto vamos a recuperar con una buena fiesta totalmente gratis, pero ahorita les pido a todos que me ayuden, que todos cooperemos y que nos permitan que esas fiestas no se hagan“, dijo también en una transmisión en vivo.

¿Cuáles son los eventos suspendidos este fin de semana en Nayarit?

El presidente municipal de Bahía de Banderas indicó que los eventos suspendidos para este fin de semana en Nayarit son las Fiestas de Los Sauces, de Sayulita, las Fiestas de San José, la Expo Ganadera y la Feria del Pescado y del Marisco.

“Sé que estas celebraciones son parte de nuestras tradiciones, que muchas familias las esperan todo el año. Pero hoy debemos priorizar lo más importante: la seguridad y la tranquilidad de nuestra gente, evitando aglomeraciones y cualquier situación que pueda poner en riesgo a nuestras familias”, indicó en sus redes sociales.

Y para terminar, aseguró que los recursos que se iban a destinar para estar celebraciones, se invertirán en obras públicas para las mismas localidades.

“Lo que hoy no se gaste en celebración, se transformará en acciones y mejoras que se queden para siempre”, finalizó.

