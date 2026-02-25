Asesinato de periodistas rompe récord en 2025 con casi 130; México, en el top 3 de países más letales

GENERANDO AUDIO...

A nivel mundial, 129 periodistas fueron asesinados durante el 2025, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), marcándolo como el año más letal para la prensa desde que la organización comenzó a recopilar datos hace más de 30 años. El panorama de violencia se viven también en México, que se ubicó en el puesto tres del conteo internacional.

“Se están asesinando periodistas en cifras récord en un momento en que el acceso a la información es más importante que nunca”, Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del CPJ

Violencia contra periodistas en México

La violencia y los ataques contra la prensa en México ubicaron al país entre los más mortíferos para los periodistas, con 6 comunicadores asesinados en el 2025. Todos los casos siguen sin resolverse.

Nuestro país se encuentra por debajo de Sudán, que reportó 9 asesinatos. Por su parte, Israel está a la cabeza con 86 homicidios de trabajadores de la prensa.

De acuerdo con los registros del Comité, los homicidios de periodistas en México se han incrementado, pues en 2024 se reportaron 5 asesinatos de reporteros, y en 2023, el conteo fue de 2 víctimas.

El Comité enfatiza en los pocos resultados para esclarecer los homicidios de periodistas y castigar a los responsables, pues considera que existe una “poderosa influencia criminal sobre la policía y la actividad política”. Además, destaca “la corrupción generalizada” como parte del problema que impide que los homicidas de reporteros sean castigados. Por ello, asegura que se ha “fracasado persistentemente en garantizar justicia“.

Entre los aspectos que dejan vulnerable a la prensa en México se encuentra un mecanismo de protección federal ineficaz. El Comité evidenció que en enero del 2025, Calletano de Jesús Guerrero fue asesinado pese a contar con protección desde 2014 tras recibir amenazas relacionadas con su labor. Sus asesinos no han sido identificados.

Los ataques en suelo mexicano provienen, de acuerdo con el Comité, de las facciones criminales que “tienen vía libre”, así como de “los líderes políticos que ejercen un poder sin control”.

Ataques a la prensa a nivel mundial

El Comité para la Protección de los Periodistas destacó que más de tres cuartas partes de las 129 víctimas registradas durante el 2025 se produjeron en contextos bélicos, pues 86 fueron asesinados por fuego israelí, fundamentalmente en Gaza, pero también en Irán, Líbano y Yemén.

De acuerdo con los datos presentados por la organización, los 10 países más letales para la prensa en 2025 fueron:

Israel

Sudán

México

Rusia

Filipinas

Guatemala

India

Pakistán

Perú

Afganistán

El comité destaca que el repunte de los asesinatos de periodistas es “sintomático de un deterioro generalizado de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas a nivel mundial”.

Destacaron también que “un número casi récord de periodistas fueron encarcelados en 2025 en medio de campañas de desprestigio y abusos legales que buscaban criminalizar el acto de informar. El acoso en línea y las agresiones físicas contra periodistas continuaron en aumento en medio de una retórica cada vez más hostil hacia los reporteros y los medios de comunicación, incluso en países supuestamente democráticos”.

Para la directora ejecutiva del CPJ, Jodie Ginsberg, los ataques de periodistas son indicadores de agresiones a otras libertades.

“Los ataques a los medios de comunicación son un indicador clave de los ataques a otras libertades, y es necesario hacer mucho más para prevenir estos asesinatos y castigar a los responsables. Todos corremos peligro cuando los periodistas son asesinados por informar”, Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del CPJ

Entre los puntos alarmantes detectados por el Comité se encuentra el creciente número de periodistas asesinados por drones.

