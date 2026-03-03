¿Quién es Roberto Montalvo Hipólito, el periodista que recibió amenazas de muerte en Veracruz?

GENERANDO AUDIO...

Periodista denuncia amenazas de muerte en Veracruz. Foto: Getty Images

En Veracruz, el periodista Roberto Montalvo Hipólito denunció amenazas de muerte tras recibir mensajes intimidantes en Acayucan, donde realiza cobertura de nota roja y temas de seguridad pública. El comunicador informó que acudió ante la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente y solicitó medidas de protección.

¿Quién es Roberto Montalvo Hipólito?

Roberto Montalvo Hipólito es un periodista mexicano independiente que trabaja en la región sur de Veracruz, principalmente en el municipio de Acayucan. Se desempeña como reportero de nota roja y policiaca, además de dirigir el canal informativo digital “Las Noticias con Montalvo”, donde difunde hechos relacionados con violencia y seguridad.

Ha desarrollado su labor en medios digitales y comunitarios, con cobertura enfocada en acontecimientos que impactan a la sociedad local. En menos de un año, el reportero señaló haber sufrido tres agresiones por parte de elementos de la Fuerza Civil mientras realizaba coberturas informativas.

Amenazas de muerte contra Roberto Montalvo Hipólito en Veracruz

El periodista relató que comenzó a recibir mensajes intimidatorios en su teléfono móvil. Uno de los textos decía: “vas a morir”. Posteriormente, recibió un audio en el que se escuchan detonaciones de arma de fuego.

“Me mandan un tercer mensaje donde me ponen ‘vas a morir’ y posterior a ello un audio como una ráfaga de disparos”, declaró.

Ante esta situación, decidió presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado en Acayucan el domingo.

Denuncia ante Fiscalía y medidas cautelares en Acayucan

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas intervino en el caso y estableció contacto con el reportero para conocer los hechos. Asimismo, definió estrategias de acompañamiento jurídico para que el comunicador formalizara su denuncia ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia.

La Policía Ministerial notificó la existencia de medidas cautelares; no obstante, el periodista señaló que hasta el momento no cuenta con patrullas ni elementos asignados a su resguardo.

El periodista se mantiene resguardado

El comunicador indicó que se encuentra en un sitio cuya ubicación se mantiene reservada y dio aviso a colegas ante el temor de un posible ataque. “Estoy resguardado, muy al pendiente de algunos avances que pudieran darse a través de la investigación. Cuando yo me resguardo fue por decisión propia, no sabemos qué tan radical puede ser esta amenaza, o sea, si era en el momento, si era para posterior, no lo sé, entonces decidí dar aviso a compañeros, decidí denunciar y decidí después de la denuncia resguardarme en un lugar seguro”, expresó.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



