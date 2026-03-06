Turista de EE.UU. intenta callar a músico y pobladores lo enfrentan en Tepic

GENERANDO AUDIO...

El turista empujó al músico ambulante para que se callara. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Un turista presuntamente originario de Estados Unidos (EE. UU.) protagonizó una discusión con un músico ambulante que cantaba dentro de un mercado en Tepic, Nayarit, luego de exigirle que dejara de cantar y lo empujara.

El momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales, donde se observa cómo el extranjero se levanta de su lugar para acercarse al intérprete y reclamarle por la música, incluso con empujones.

Clientes y comerciantes defienden al músico

De acuerdo con las imágenes que circulan en internet, el hombre interrumpió al músico mientras interpretaba una canción frente a clientes y comerciantes del lugar.

Ante la actitud del visitante, varias personas que se encontraban en el mercado intervinieron para defender al cantante ambulante. Una menuda mujer le dijo claro y fuerte al extranjero frases como “¡Esto es México!” y “¡Tú canta!”, alentando al músico a continuar con su presentación.

Los asistentes también pidieron al extranjero que dejara de molestar al artista y respetara el ambiente del lugar.

Extranjero cambia de actitud tras reclamos

En el video se observa que, tras los reclamos de los clientes y comerciantes, quienes encaran al hombre, el extranjero cambió su actitud, dejó de discutir y volvió a sentarse en la mesa donde se encontraba.

Mientras tanto, el músico ambulante continuó cantando, respaldado por las personas presentes en el mercado.

Video se vuelve viral en redes

El incidente comenzó a circular ampliamente en redes sociales, como en la cuenta de X identificada como Libertador de México, donde usuarios comentaron la reacción de los locales en defensa del músico.

Hasta el momento no se ha informado de intervención de autoridades ni de que el hecho haya derivado en una denuncia formal. El incidente evidencia el hartazgo de habitantes en México, hartos de que extranjeros quieran hacer su voluntad a costa de los ambientes locales del país.

