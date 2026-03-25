Alcalde de Juárez pide licencia y deja a su esposa en el cargo: ¿nepotismo en Nuevo León?

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Félix Arratia y su esposa Mónica Oyervides. Fotos: Gobierno Municipal de Juárez

En el estado de Nuevo León ha causado controversia la designación de la nueva presidenta municipal de Juárez. El alcalde, Félix Arratia, tomó licencia para aceptar el cargo de coordinador del Gabinete de Igualdad para todas las Personas, y en su lugar quedó su esposa, Mónica Oyervides.

Nombran a esposa del alcalde de Juárez como su sustituto

Ayer martes, el gobernador Samuel García designó a Félix Arratia, alcalde de Juárez, como coordinador del Gabinete de Igualdad para todas las Personas. Para ocupar su nuevo cargo, Arratia pidió licencia, la cual fue aceptada por el Congreso del Estado de Nuevo León.

Los legisladores locales también aprobaron la solicitud de Mónica Oyervides, presidenta del DIF Juárez, para ser nombrada presidenta municipal sustituta. Esta designación ha sido señalada de nepotismo, debido a la relación matrimonial entre Arratia y Oyervides.

Félix Arratia ahora ocupa el cargo que dejó vacante Martha Herrera. Ambos forman parte de los posibles candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, listado en el que también aparecen Luis Donaldo Colosio Jr. y Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador.

Oposición crítica designación de Mónica Oyervides como nueva alcaldesa de Juárez

Waldo Fernández, senador de la República, acusó en redes sociales a MC, PRI y PAN de actuar en complicidad para aprobar la designación de Mónica Oyervides como nueva alcaldesa, anteponiendo sus intereses personales a los de la población.

“Lo que acabamos de ver con el McPRIAN es la confirmación de que para ellos el poder es una herencia familiar y un negocio de grupo.(…) No se confundan, lo que hicieron no es relevo institucional, es una bofetada a la confianza de la gente que ya está harta de los de siempre”.

Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, y uno de los nombres que se manejan para ocupar la candidatura de Morena en Nuevo León, manifestó su rechazo a la decisión de Félix Arratia de dejar el cargo para el que fue elegido.

“Esto termina siendo una falta de respeto a los votantes, a todas las personas que lo eligieron. Ahora resulta que se va a ocupar otro cargo y va a dejar a toda la gente ahí”.

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