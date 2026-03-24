Aprueban nueva Ley de Educación en Nuevo León; van a regular uso de celulares en escuelas

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Se regulará el uso de celulares en escuela de NL. Foto: Cuartoscuro

El Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría reformar la Ley de Educación debido a la necesidad de actualizar las normas para hacer frente a las nuevas tecnologías. Una de las modificaciones incluye regular el uso de los teléfonos celulares en los salones de clases.

Aprueban nueva Ley de Educación en Nuevo León

De acuerdo con Perla Villarreal Valdéz, presidenta de la Comisión Educación en el Poder Legislativo, la actual Ley de Educación data del año 2000, por lo que ya cumplió los objetivos por los que fue diseñada, además quedó rebasada por los avances tecnológicos de los últimos años.

Por este motivo, la mayoría de los legisladores aprobó la nueva Ley de Educación del Estado de Nuevo León, que consta de 215 artículos, así como 15 transitorios.

Una de las medidas que más ha llamado la atención es el de restringir los celulares en las aulas y solo permitir su uso en actividades que fomenten el aprendizaje, con lo cual Nuevo León se une a la lista de estados que han aprobado regulaciones similares.



También se incorporan contenidos vanguardistas en todos los niveles educativos como cultura digital, Inteligencia Artificial, pensamiento computacional e innovación tecnológica.

Nueva Ley de Educación busca una formación más inclusiva

Además de las actualizaciones relacionadas con las nuevas tecnologías, la nueva Ley de Educación de Nuevo León también fomenta una formación inclusiva para que ningún estudiante se quede fuera del sistema escolar, ya sea por temas de salud, discapacidad o económicos.

Algunos de los puntos clave en materia de inclusión:

Se establece la implementación de programas de enseñanza de LSM en los planes de estudio para fomentar la inclusión de alumnos con discapacidad auditiva

en los planes de estudio para fomentar la inclusión de alumnos con discapacidad auditiva Capacitación para el personal docente y administrativo en materia de salud mental, con el fin de detectar oportunamente riesgos de ansiedad, depresión o conductas suicidas

con el fin de Se fomentará l a cultura de reutilización de útiles escolares

Se establece la obligación del Estado de publicar las listas oficiales con anticipación (marzo de cada año) para facilitar la planeación familiar

(marzo de cada año) para facilitar la planeación familiar Se prohíbe estrictamente negar el acceso a las aulas a estudiantes con sus hijos menores de dos años

La legislación reconoce los derechos de pueblos originarios e indígenas, al contemplar acciones para garantizar educación pertinencia cultural y lingüística