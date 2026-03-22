Alerta: buscan a hija de influencer Marianne Gonzaga; esto se sabe

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Alerta Amber por hija de influencer Marianne Gonzaga. Foto: IG y Alerta Amber

El 20 de marzo, la Fiscalía de Nuevo León activó una Alerta Amber para localizar a Emma, una menor de 1 año e hija de la influencer Marianne Gonzaga, lo que generó preocupación y confusión en redes sociales.

De acuerdo con la ficha oficial, la bebé fue vista por última vez el 20 de febrero en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, por lo que autoridades solicitaron apoyo ciudadano para ubicarla.

Alerta Amber por Emma, hija de Marianne Gonzaga, genera confusión

La activación de la Alerta Amber causó dudas, ya que en redes sociales recientes la menor aparece junto a su madre. Ante esto, Marianne Gonzaga aseguró públicamente que su hija no está desaparecida y permanece con ella.

Pese a ello, la ficha de búsqueda fue emitida por autoridades de Nuevo León y hasta el momento sigue activa, sin que se haya informado oficialmente su cancelación. Mientras tanto, el pasado 21 de marzo, la influencer compartió un video en Tiktok en donde sale con la menor.

El caso ocurre en medio de un proceso legal por la custodia de la menor entre la influencer y el padre de la niña.

Marianne Gonzaga, señalada como prófuga tras caso previo

El nombre de la influencer también ha sido vinculado recientemente a otro proceso legal. De acuerdo con el abogado Juan Manuel Becerril, Gonzaga fue considerada prófuga de la justicia.

Esto se relaciona con el caso en el que la creadora de contenido fue detenida por agredir con un arma blanca a Valentina Gilabert, quien resultó gravemente herida.

Según el expediente, la víctima sufrió 13 lesiones, permaneció en coma durante cinco días y estuvo hospitalizada por más de dos semanas.

Tras el ataque, Gonzaga fue vinculada a proceso por el delito de lesiones, permaneció en prisión durante cinco meses y posteriormente obtuvo su libertad tras recibir el perdón de la víctima.

Actualmente, el caso por la custodia de Emma continúa en curso, mientras la Alerta Amber sigue vigente y autoridades no han confirmado cambios en su estatus.

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