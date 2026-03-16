Se registran 145 incendios durante el fin de semana en Nuevo León

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Incendios en Nuevo León. Foto: Daniel Anguiano

Nuevo León registró durante el fin de semana 145 incendios debido a la presencia de fuertes vientos originados por la llegada del frente frío número 41 en la entidad.

Fin de semana plagado de incendios en Nuevo León

Durante el fin de semana, el municipio de Juárez tuvo el incendio de un comercio ubicado en la Carretera a San Roque, donde las llamas consumieron entre 80 y 90 vehículos, así como cajas secas de tráiler.

Dos incendios más que involucraron vehículos se registraron en la Carretera a Monclova y en la Carretera a Laredo, ya en territorio de Ciénega de Flores.

En el municipio de El Carmen se registró un incendio en un área aproximada de 4 hectáreas de pastizal y maleza; los elementos de Protección Civil del estado y municipio realizaron labores instalando el “bambi bucket” para lograr sofocar el fuego en la zona.

Otro incendio de pastizal se detectó en el Multiparque Escobedo, donde los elementos de Protección Civil también se apoyaron con el helicóptero para cortar el avance de las llamas.

Monterrey tuvo un incendio en un basurero ubicado en la colonia Independencia y un comercio en la colonia Arena Pesquería en el municipio de Pesquería.

Y este lunes, hasta el momento, se ha registrado un incendio en el comercio Multiplaza en el área de frutería, en el municipio de Guadalupe.

Según el número total de incendios de pastizales o baldíos registrados, hasta el momento, es de 145 reportes.

Fuertes ráfagas de viento en Nuevo León por frente frío 41

Protección Civil de Nuevo León informó que derivado del frente frío 41 que ingresó la madrugada del lunes, se registraron ráfagas de viento entre los 70 y 100 kilómetros por hora.

Las velocidades más fuertes se han detectado en:

Aeropuerto Escobedo: 100 km/h

Municipio China: 90 km/h

Municipio Monterrey: 77 km/h

Municipio Montemorelos: 56 km/h

Municipio San Pedro Garza García: 53 km/h

Estos vientos han provocado reportes de postes caídos o a punto de caer (ocho en total); árboles caídos o por caer (45 reportes), cables colgando (16 reportes) y de cortos circuitos (35 reportes).

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