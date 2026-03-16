Presentan torneo de barrios “Ponte Nuevo, MUNDIALEÓN”, con premio de 70 mil pesos para los campeones

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Presentación del torneo de barrios. Foto: Gobierno de Nuevo León

Como parte de los eventos previos al Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de Nuevo León organizará el torneo de barrios “Ponte Nuevo, MUNDIALÉON”, el cual ofrecerá un premio de 70 mil pesos para los equipos campeones, tanto en la rama varonil como femenil.

Anuncian torneo de barrios “Ponte Nuevo, MUNDIALÉON”

Del 28 de marzo al 7 de junio, en Nuevo León se realizará el torneo de futbol “Ponte Nuevo, MUNDIALÉON”, en el que participarán barrios de municipios como Monterrey, Guadalupe, General Escobedo, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, Apodaca, García, Zuazua y Juárez.

Uno de los atractivos de este torneo es que exjugadores y leyendas del futbol tomarán el rol de embajadores de cada uno de los barrios participantes. Entre las figuras que participarán en el torneo se encuentran: Rodrigo “Pony” Ruiz, Ramón Morales, Pavel Pardo, Jesús Molina, Matías Vuoso, Carlos Salcido, Daniel “Hachita” Ludueña, entre otros.

El MUNDIALEÓN contará con una rama varonil y femenil, que a su vez se dividen en dos categorías: sub-17, para menores de edad, y la categoría de 18 a 30 años, para jóvenes y adultos.



Este torneo se dividirá en dos fases: la primera será del sábado 28 de marzo al 24 de mayo, y la segunda del sábado 30 de mayo hasta llegar a la gran final, que se jugará en el estadio Bicentenario, el domingo 7 de junio.

Requisitos para participar en el MUNDIALÉON

Los interesados en formar parte de este torneo de barrios ya pueden registrarse en el Gimnasio de Nuevo León o en las sedes donde se van a jugar los partidos de su barrio. Para participar se necesita cumplir con los siguientes requisitos:

Que los jugadores participantes sean de Nuevo León

Al menos 6 jugadores deberán comprobar que viven en el barrio que representan

que representan Copia de una identificación oficial ( sólo para mayores de edad)

sólo para mayores de edad) Copia de la identificación oficial de su mamá, papá o tutor (sólo para menores de edad)

Premio de 70 mil pesos para los equipos ganadores del MUNDIALÉON

Ponte Nuevo, MUNDIALÉON contará con varios premios para los equipos ganadores de todas las categorías, tanto en la primera fase como en la segunda. Los ganadores del torneo recibirán un reconocimiento económico de 70 mil pesos.

Primera fase

-Primeros lugares (rama femenil y varonil de cada categoría):

Premio económico de 10 mil pesos

Trofeo

Medallas

Playeras de campeón

Un kit de balones de futbol

Uniformes para la siguiente fase

-Segundos lugares (rama femenil y varonil de cada categoría):

Premio económico de 5 mil pesos

Trofeo

Medallas de subcampeones

Kit de balones

Uniformes para la segunda fase

Segunda fase

-Primeros lugares (rama femenil y varonil de cada categoría):

Premio económico de 70 mil pesos

Trofeo de equipo campeón

Experiencia mundialista VIP en el Fan Fest

Tour VIP en estadio

Medallas para cada jugador

Mochilas deportivas

Playeras de campeones

Balones oficiales del Mundial 2026

Souvenirs de la Copa del Mundo FIFA

Jersey oficial de la Selección Mexicana de futbol

-Segundos lugares (rama femenil y varonil de cada categoría):

Premio económico de 30 mil pesos

Experiencia VIP en el Fan Fest

Trofeo

Playeras de subcampeón

Medallas para cada uno de los jugadores

Mochilas deportivas

Balones oficiales de la Copa del Mundo FIFA

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