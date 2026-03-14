Graffiti a rapel: pareja arriesga vida al pintar muro en Nuevo Leó; ve video

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Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Una pareja fue detenida mientras realizaba graffitis de gran tamaño en el muro de la Presa Rompepicos, dentro del Parque Ecológico La Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León.

La acción se presentó la mañana del viernes 13 de marzo. Los detenidos por las autoridades descendían por el muro usando equipo de rápel y pintaban sin contar con ningún permiso, cuando fueron detectados gracias a un reporte ciudadano al sistema C4.

Difunden video en Nuevo León

En el video difundido se apreció a los jóvenes pintando del muro de color amarillo, al parecer, eran letras. En el lugar, la policía aseguró cubetas de pintura, rodillos, arneses y cuerdas, elementos con los que llevaban a cabo las pintadas. Ambos quedaron a disposición de las autoridades por los daños provocados a la infraestructura pública.

Este hecho evidencia los riesgos que implica realizar grafitis en zonas de difícil acceso, además del impacto que tienen sobre los espacios públicos protegidos.

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