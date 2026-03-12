Captan brutal agresión contra guardia en Nuevo León; atacante queda grabado

GENERANDO AUDIO...

En Nuevo León golpearon a un guardia de seguridad. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Santa Catarina, Nuevo León, se viralizó un video que muestra a un sujeto agrediendo a un guardia de seguridad en la zona de Valle Poniente.

Video del momento de la agresión

El video fue compartido por la usuaria @yadithvaldez y posteriormente retomado por otros internautas en redes sociales. En la grabación se observa a un individuo con gorra, aparentemente molesto porque le tomaron una fotografía a su vehículo.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita. Se recomienda discreción:

El sujeto, acompañado de otro hombre, tomó lo que parecía ser una tablet —con la que se había captado la imagen— y comenzó a amedrentar al vigilante.

Dentro de la cabina de seguridad, el individuo lanzó varios golpes contra el guardia. El uniformado no se defendió y recibió al menos un par de impactos en el rostro. Tras agredir al vigilante, el agresor y su acompañante se retiraron del lugar.

¿Qué se sabe del agresor en Nuevo León?

Usuarios en redes sociales señalaron que el hombre que golpeó al guardia entrenaba boxeo en el gimnasio Smokin Fist. Tras la difusión del video, el club emitió un comunicado en el que indicó que el sujeto ya había sido expulsado días antes debido a su comportamiento.

“En relación con los hechos recientes difundidos en medios de comunicación y redes sociales, Smokin Fist informa que la persona involucrada ya no forma parte de nuestra comunidad ni representa a nuestro gimnasio en ninguna capacidad. Es importante señalar que desde hace algunas semanas esta persona ya había mostrado conductas contrarias a los valores y reglamentos internos del gimnasio, por lo que la situación ya se encontraba bajo revisión”, señaló el gimnasio en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Sobre la agresión contra el guardia, el club de boxeo agregó que “los hechos ocurridos no reflejan los principios ni la filosofía de nuestra institución, por lo que hemos tomado la decisión inmediata de expulsar definitivamente a esta persona de nuestras instalaciones”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.