Ambientalistas protestan en Monterrey contra posibles proyectos de fracking en el noreste

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Foto: Uno TV

Organizaciones y ambientalistas de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas realizaron este sábado 15 de agosto una protesta frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León, en Monterrey, para expresar su rechazo a posibles proyectos de fracking para la extracción de gas shale

La movilización fue convocada por el movimiento “Noreste sin Fracking”, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se analizan pilotos de perforación hidráulica en cuencas que abarcan territorio de los tres estados

De acuerdo con los organizadores, la movilización reunió a integrantes de 99 colectivos que cuestionan el uso de esta técnica para la extracción de hidrocarburos no convencionales

Colectivos alertan por estrés hídrico en la región

Los integrantes del movimiento señalaron que la cuenca Sabinas-Burro-Picachos presenta actualmente un nivel extremo de estrés hídrico en 83% del territorio que abarca en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas

Los colectivos pidieron considerar la disponibilidad de agua en la región noreste antes de impulsar proyectos de perforación hidráulica

También señalaron que localidades rurales, ejidos y comunidades indígenas dependen de los cuerpos de agua de la zona para su abastecimiento, recursos naturales y actividades productivas

¿Qué señalan los ambientalistas sobre el fracking?

Las organizaciones rechazaron la explotación de hidrocarburos mediante fracking debido al uso de agua mezclada con compuestos químicos durante el proceso de extracción

Según los manifestantes, posibles fallas en la infraestructura podrían afectar fuentes de agua superficiales y subterráneas

También expresaron preocupación por la disposición de los líquidos utilizados durante el proceso, al considerar que su inyección en pozos puede incrementar la presión en el subsuelo y activar fallas geológicas

Andrea, integrante de “Noreste sin Fracking”, señaló que existen antecedentes en Estados Unidos que, según el movimiento, relacionan esta práctica con actividad sísmica

“Las fallas en la infraestructura pueden contaminar fuentes de agua dulce, tanto superficiales como subterráneas”

La declaración forma parte de los argumentos presentados por los colectivos durante la protesta contra los posibles proyectos de extracción de gas shale en el noreste del país

Piden considerar la crisis hídrica

Los manifestantes sostuvieron que el posible beneficio económico de la explotación de hidrocarburos no convencionales debe ser evaluado frente a sus posibles impactos ambientales

El movimiento pidió que cualquier decisión sobre los proyectos considere las condiciones de abastecimiento de agua y estrés hídrico que enfrenta actualmente la región, así como las necesidades de las poblaciones que dependen de los recursos naturales de estas cuencas

La protesta se realizó mientras continúa el análisis de posibles pilotos de perforación hidráulica en la región noreste de México.

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