“La visa es un privilegio, no un derecho”, revira Embajada de Estados Unidos

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Foto: Getty Images

Destacando que “una visa es un privilegio, no un derecho”, la Embajada de Estados Unidos en México recordó que puede negar o revocar este documento “sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas”.

Ello, en clara respuesta a las quejas de Andrés Manuel López Beltrán y la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que autoridades migratorias retiraron la visa al hijo del expresidente López Obrador.

Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho. https://t.co/FOSnNCrTR7 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 15, 2026

¿Qué dijo la Embajada de Estados Unidos sobre las visas?

A través de su cuenta de X, la Embajada estadounidense acotó que “Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho”. Además de que esto puede darse en cualquier momento.

A la par, acompañó con un mensaje de febrero del secretario de Estado, Marco Rubio, en el que subraya que, además de que el tener visa estadounidense no es un derecho constitucional, son las autoridades de ese país quienes determinan a quién se le da acceso y a quién no.

Asimismo, agregó que todo aquel con una visa es visitante en Estados Unidos, y como tal, deben cumplir con las leyes que ahí aplican, por lo que cualquier actividad contraria, ya sea en su territorio o fuera de él, es razón suficiente para retirarle el documento migratorio, o para negárselo, en caso de que no lo tenga y lo solicite.

¿Por qué el posicionamiento de la Embajada por la visa?

El jueves pasado, Andrés Manuel López Beltrán publicó en redes sociales una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump acusando a Marco Rubio y al subsecretario y exembajador en México, Christopher Landau, por haberle retirado la visa, asegurando que, además de ser una decisión de carácter política, no había sustentada en pruebas de que hubiera cometido algún acto delictivo.

Mensaje al que un día después se sumó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que además de tener tintes políticos era un intento de injerir en la política mexicana, al haberse realizado sin ninguna prueba o investigación en su contra.

📌📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



Ante la cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, Morena reafirma la defensa de la soberanía nacional



México es un país libre, independiente y soberano. Corresponde exclusivamente al pueblo de México decidir,… pic.twitter.com/z0R4BhrEEf — Morena (@PartidoMorenaMx) August 14, 2026

Lo que después Morena retomó asegurando que la medida atentaba contra la soberanía nacional, pues México y sus ciudadanos tienen derecho a elegir el proyecto político gobernante y el rumbo del país.

De igiual forma, el partido oficialista convocó para este fin de semana a 202 asambleas en las 32 entidades federativas para “informar sobre los avances de la Cuarta Transformación y la defensa de la sobernaía nacional”.

Y es que en su llamado asegura que las reuniones tienen como objetivo “combatir la campaña de desinformación permanente de la derecha nacional e internacional y fortalecer la revolución de las conciencias”.

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