Tormenta Lala se convierte en huracán y se acerca a Isla Grande, en Hawái​

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Las autoridades cerrarán dos aeropuertos. Foto: Reuters.

El huracán Lala amenaza con impactar a Isla Grande, en Hawái, lo que sería el primer choque de este tipo registrado en los últimos 155 años. Las autoridades han cerrado aeropuertos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que el fenómeno subió a huracán de Categoría 1 durante la mañana de este sábado 15 de agosto, tras alcanzar rachas de vientos máximos de 120 kilómetros por hora.

El #HuracánLala apuntaba a la Isla Grande de #Hawai, una región que no ha sufrido un huracán en 155 años.



El Centro Nacional de Huracanes indicó que los vientos máximos sostenidos de Lala aumentaron a 120 km/h (75 mph), convirtiéndolo en un huracán de categoría 1, está previsto… pic.twitter.com/T2L7FwqfA7 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 15, 2026

Cuando era tormenta tropical, Lala tenía vientos sostenidos de 66 kilómetros por hora, con rachas de 64 kilómetros en un punto de observación cercano a South Point.

En un boletín, emitido a las 10:00 horas locales, el Centro Nacional indicó que Lala traía consigo rachas de vientos conforme se acercaba a Isla Grande.

100 PM HST – Heavy rainbands and tropical storm force winds from #Lala are spreading across the Big Island of Hawaii. For the latest information about Hurricane #Lala, go to https://t.co/uu5zamJlT5 or https://t.co/yNWWA1KjTy. pic.twitter.com/rPNodgiM9D — NHC Pacific (@NHC_Pacific) August 15, 2026

A las 14:00 horas, el huracán Lala seguía desplazándose hacia el noroeste mientras provocaba precipitaciones y un fuerte oleaje en Isla Grande, en Hawái.

Sería la primera vez que Isla Grande registra el impacto directo de un huracán en 155 años, de acuerdo con la agencia AP.

RUSHING WATER ‼️: Rivers and streams begin to overflow amid the heavy rainfall from Hurricane Lala, as people at Rainbow Falls in Hilo, Hawaii, capture the surge in water flowing from the waterfall on Saturday.#Hawaii #Hurricaneseason #Waterfall #FOXWeather pic.twitter.com/QA2lhQBO3R — FOX Weather (@foxweather) August 16, 2026

Cierran aeropuertos en Hawái

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió un oleaje peligroso e inundaciones localizadas en Hawái.

El Departamento de Transporte de Hawái anunció el cierre del Aeropuerto Internacional de Hilo y del Aeropuerto Internacional Ellison Onizuka de Kona, en Keahole.

También cerró los puertos comerciales de la isla de Hawái, del condado de Maui y de Kaua‘i.

55+ mph winds at 50 ft above MSL from CAT 1 Hurricane Lala near Southern Point area on Big Island of Hawaii at 2:04 pm HST on August 15 2026. #HIwx #LALA pic.twitter.com/xjUGKOE7Ve — Simon Brewer (@SimonStormRider) August 16, 2026

La Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) indicó que Isla Grande podría registrar precipitaciones superiores a 60 centímetros.

Además de las lluvias, se esperaba una marejada ciclónica acompañada de olas peligrosas. Las autoridades recomendaron mantener las medidas de prevención ante las condiciones meteorológicas.

Las lluvias y fuertes vientos podrían extenderse hasta el domingo 16 de agosto, conforme al desplazamiento de tormenta.

El gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia con la llegada del fenómeno meteorológico al archipiélago.

HAWAII | Hurricane LaLa impacting Hawaii's Big Island



with heavy rain and winds. Thousands of power outages reported. #Hurricane #Hawaii pic.twitter.com/kHHgPtpFIN — Breaking X (@BreakingXAlerts) August 15, 2026

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