Tormenta Lala se convierte en huracán y se acerca a Isla Grande, en Hawái
El huracán Lala amenaza con impactar a Isla Grande, en Hawái, lo que sería el primer choque de este tipo registrado en los últimos 155 años. Las autoridades han cerrado aeropuertos.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que el fenómeno subió a huracán de Categoría 1 durante la mañana de este sábado 15 de agosto, tras alcanzar rachas de vientos máximos de 120 kilómetros por hora.
Cuando era tormenta tropical, Lala tenía vientos sostenidos de 66 kilómetros por hora, con rachas de 64 kilómetros en un punto de observación cercano a South Point.
En un boletín, emitido a las 10:00 horas locales, el Centro Nacional indicó que Lala traía consigo rachas de vientos conforme se acercaba a Isla Grande.
A las 14:00 horas, el huracán Lala seguía desplazándose hacia el noroeste mientras provocaba precipitaciones y un fuerte oleaje en Isla Grande, en Hawái.
Sería la primera vez que Isla Grande registra el impacto directo de un huracán en 155 años, de acuerdo con la agencia AP.
Cierran aeropuertos en Hawái
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió un oleaje peligroso e inundaciones localizadas en Hawái.
El Departamento de Transporte de Hawái anunció el cierre del Aeropuerto Internacional de Hilo y del Aeropuerto Internacional Ellison Onizuka de Kona, en Keahole.
También cerró los puertos comerciales de la isla de Hawái, del condado de Maui y de Kaua‘i.
La Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) indicó que Isla Grande podría registrar precipitaciones superiores a 60 centímetros.
Además de las lluvias, se esperaba una marejada ciclónica acompañada de olas peligrosas. Las autoridades recomendaron mantener las medidas de prevención ante las condiciones meteorológicas.
Las lluvias y fuertes vientos podrían extenderse hasta el domingo 16 de agosto, conforme al desplazamiento de tormenta.
El gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia con la llegada del fenómeno meteorológico al archipiélago.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.