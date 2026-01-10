Detienen a Armando Castilla Galindo, director del medio “Vanguardia”

GENERANDO AUDIO...

Armando Castilla Galindo, director de Vanguardia, fue detenido la mañana de este viernes en Monterrey, Nuevo León. Según reportes, habría sido aprehendido por no haberse presentado a una notificación emitida por un Ministerio Público.

De acuerdo con el diario Vanguardia, la detención de Castillo Galindo es una “acción orquestada” que dejó en evidencia, supuestamente, el sistema de vigilancia sobre el director, ya que, según el medio, la captura se hizo en una ciudad en la que no es residente.

El medio acusó que se trata de un modo de operar para fabricar delitos y acusó que Armando Castilla Galindo es víctima de una “persecución desde los más altos niveles del poder”.

Hasta el momento, sobre la detención de Armando Castilla Galindo, director de Vanguardia, autoridades no han dado detalles. También se desconoce información oficial sobre las razones de la captura.

Exigen liberación de Armando Castilla Galindo

Luego de darse a conocer la captura del director de Vanguardia, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió su liberación inmediata, asegurando que todo indica que se trata de una“acción arbitraria e ilegal”.

Asimismo, exigió “respeto pleno a las garantías legales y a la libertad de prensa”.

“La detención del director general de Grupo Vanguardia de México, Armando Castilla, ocurrida hoy, apunta a una acción arbitraria e ilegal. Reclamamos su liberación inmediata y el respeto pleno a las garantías legales y a la libertad de prensa”

