Sheinbaum responde a amago de Trump de atacar cárteles en tierra

Sheinbaum responde a amago de Trump. Foto: AFP / Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió al amago de Donald Trump sobre posibles operaciones en tierra de Estados Unidos, y aseguró que el Gobierno federal prefiere pensar en otro escenario, basado en la coordinación bilateral y el respeto a los acuerdos entre ambos países.

Desde Acapulco, Guerrero, este 9 de enero de 2026, la mandataria señaló que espera que se mantenga la relación actual con Estados Unidos en el combate al narcotráfico, la cual se sustenta en la cooperación, la comunicación constante y el cumplimiento de los acuerdos existentes.

Sheinbaum defiende acuerdos de seguridad con EE. UU.

Claudia Sheinbaum explicó que actualmente existe un acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos y el Comando Norte, mediante el cual la Secretaría de Marina es la responsable de la vigilancia en aguas mexicanas, particularmente en altamar.

“Hay un acuerdo con la Guardia Costera (de Estados Unidos) y el Comando Norte para que sea la Secretaría de Marina quien esté a cargo en nuestras aguas continentales de la vigilancia, es un acuerdo que se tomó hace unos meses y ha estado funcionando”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum subrayó que no contempla, por ahora, un escenario distinto al actual y reiteró que su administración apuesta por fortalecer la coordinación, siempre respetando la soberanía nacional.

“Nosotros queremos que se mantenga ese acuerdo y depende también del trabajo conjunto que se haga, la coordinación y los resultados, y no queremos pensar en otro escenario, más bien queremos seguir trabajando en ese escenario para que la coordinación se estreche todavía más”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pide contacto directo con Marco Rubio y Trump

Ante las declaraciones recientes de la Casa Blanca, Sheinbaum informó que solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, buscar un contacto directo con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, secretario de Estado.

Incluso, señaló que, de ser necesario, podría establecerse comunicación directa con el presidente Donald Trump, con el objetivo de fortalecer la cooperación y compartir información sobre resultados en el combate al crimen organizado.

“Tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad que por cierto estamos fortaleciendo, las declaraciones que ha hecho el presidente en estos días que consideramos, que es parte de su manera de comunicar, pero de todas maneras le pedí ayer al secretario Juan Ramón de la Fuente pudiera hacer contacto directo con el secretario del Departamento de Estado y si es necesario hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum destacó que México está proporcionando datos sobre laboratorios asegurados y acciones contra el narcotráfico, como parte de este trabajo conjunto.

