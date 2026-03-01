arranca-cifam-monterrey-2026-con-llamado-a-fortalecer-a-las-familias

GENERANDO AUDIO...

Inició el CIFAM 2026 en Monterrey. Foto: @CIFAMMexico

Con un llamado firme y esperanzador a redescubrir el valor de la familia, inició en Cintermex el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026, bajo el lema “Familias Forjadoras de Esperanza. Construyendo juntos un mejor futuro para todos”.

CIFAM Monterrey 2026

El Congreso retoma la identidad de Monterrey para recordar que las familias también se forjan en el esfuerzo cotidiano, en la fidelidad, en el perdón y en la decisión constante de amar.

En su mensaje de apertura, el presidente del CIFAM México, Fernando Milanés, invitó a los asistentes a darse la oportunidad de escuchar con asombro, reencontrarse con alegría y renovar el amor en sus hogares, destacando que el Congreso representa una pausa en el camino cotidiano: un espacio de paz frente a la ansiedad del mundo actual.

Subrayó además que el amor de la familia no conoce fronteras y constituye la fuerza más poderosa para transformar la sociedad, afirmando que son precisamente las familias quienes hoy se convierten en auténticas forjadoras de esperanza.

Por su parte, Mauricio Flores, presidente del CIFAM Monterrey expresó que la realización del Congreso en Monterrey representa el cumplimiento de un sueño largamente compartido, al tiempo que agradeció el compromiso y la entrega de todo el equipo que hizo posible este encuentro. Destacó que la familia es el centro de la sociedad y que siempre valdrá la pena invertir esfuerzos y recursos para fortalecerla. Asimismo, hizo un llamado a todos los actores presentes —gobierno, medios de comunicación, iniciativa privada, sociedad civil organizada y comunidades religiosas— a trabajar juntos por el bien más preciado que posee la sociedad: la familia. Subrayó que la familia está viva y que, a través de ella, cada persona puede contribuir a la construcción de una sociedad mejor.

A su vez, Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de Red Familia, asociación convocante, afirmó que la familia es parte fundamental de la solución a los desafíos actuales, no como una receta mágica, sino como una promesa que requiere trabajo y compromiso constante.

Subrayó que la familia sostiene a la sociedad y advirtió que, cuando deja de ser prioridad en las políticas públicas y en la vida personal, aumenta la fragilidad social y las personas se vuelven vulnerables ante ideas que ofrecen consuelo sin necesariamente ser verdaderas.

En tanto el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera señaló que encuentros como el Congreso Internacional de las Familias abren la posibilidad de vivir auténticos milagros, recordando que cada persona puede convertirse en un embajador de Dios a través del encuentro con los demás.

Invitó a vivir este encuentro como una experiencia de fe, pidiendo a Jesús un milagro semejante al de Caná de Galilea y recordando que, a diferencia de la creación, los milagros requieren la cooperación humana, pues Jesús los realiza con nosotros y en nosotros.

Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado de Nuevo León destacó que Nuevo León recibe a las familias participantes, reconociendo que la familia es el primer motor de desarrollo humano, social y espiritual de México, pues es en ella donde nacen los ciudadanos que transforman comunidades y construyen la paz.

Reconoció la importancia de construir un ecosistema colectivo desde la sociedad, el gobierno y las instituciones para reducir los factores de riesgo y generar redes de apoyo que acompañen, sostengan y prevengan. Resaltó que educar a las nuevas generaciones comienza en el amor y que solo fortaleciendo a las familias se podrá hacer de México el mejor lugar para vivir.

El Congreso reúne a decenas de especialistas y líderes nacionales e internacionales que, a través de conferencias magistrales, paneles, talleres y espacios de escucha, ofrecerán herramientas concretas para mejorar la funcionalidad familiar, fortalecer matrimonios y acompañar a niños, adolescentes y jóvenes en su proyecto de vida.

“Las familias somos forjadoras de esperanza. En cada hogar se gestan las transformaciones más profundas y se proyectan vidas más plenas. Cambiemos el mundo, familia por familia”, concluyeron.

“Fundación Compartamos se suma al Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) 2026, para la Fundación -a lo largo de sus 15 años de existencia-, tiene la profunda convicción que la familia es el primer espacio donde se aprende a amar, confiar y construir futuro. Como organización que articula la vocación social de Gentera y sus empresas, y a través de este evento, reafirma su compromiso con la Educación y la Primera Infancia, sabiendo que acompañar a las familias desde sus primeras etapas transforma vidas y fortalece comunidades enteras.”

Datos del CIFAM

El Congreso Internacional de las Familias es un espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración intersectorial e interreligioso que convoca a la sociedad en torno a la familia como causa de unidad, para acompañarla ante sus desafíos y favorecer condiciones para su fortalecimiento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento