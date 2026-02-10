Perros robot estarán a cargo de la seguridad en Monterrey durante el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Perros robot serán seguridad en el Mundial 2026. Foto: AFP|Ilustrativa

Un grupo de perros robot será utilizado por la policía en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León, fue anunciado para apoyar en tareas de vigilancia y prevención del delito durante el Mundial de fútbol 2026, que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades informaron que estos perros robot cuadrúpedos fueron adquiridos por el ayuntamiento ubicado junto a Monterrey, donde se encuentra el Estadio BBVA, una de las sedes del torneo.

Robots transmitirán video en vivo para apoyar operativos

Los perros robot están diseñados para ingresar a lugares considerados peligrosos y transmitir video en directo, lo que permite a los elementos de seguridad observar el entorno antes de intervenir.

Un video difundido por el gobierno municipal muestra a uno de estos dispositivos desplazarse en cuatro patas dentro de un edificio abandonado y subir escaleras mientras envía imágenes en tiempo real a policías que lo siguen durante el operativo.

En la demostración, el robot localiza a un hombre armado y, mediante una bocina integrada, le ordena soltar el arma, mientras los oficiales monitorean la situación a distancia.

Buscan proteger la integridad de los policías

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, explicó que el objetivo de estos dispositivos es apoyar a los policías en una primera intervención, con el fin de proteger la integridad física de los elementos de seguridad.

El municipio presentó cuatro perros robot, que fueron adquiridos por un costo de 2.5 millones de pesos. De acuerdo con el edil, estos equipos serán desplegados en situaciones como riñas o incidentes que representen un riesgo.

Guadalupe será sede del Mundial 2026

El Estadio BBVA, que durante el torneo será denominado Estadio Monterrey, albergará cuatro partidos del Mundial 2026, el cual se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

La implementación de estos robots forma parte de las acciones de seguridad previstas ante la realización del evento deportivo internacional.

