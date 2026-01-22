Rumbo al Mundial 2026: inauguran escultura en forma de balón en Monterrey

GENERANDO AUDIO...

Escultura “Balón Mexicano”. Foto: Facebook Gobierno de Monterrey

El ambiente mundialista poco a poco se hace presente en la ciudad de Monterrey. Como parte de las actividades de cara al próximo Mundial de futbol, el Gobierno Municipal inauguró una escultura en forma de balón que está hecha con materiales reciclados.

Inauguran escultura hecha con cables en desuso

La escultura “Balón Mexicano”, obra del artista José Pineda G., está hecha con cables en desuso que retiraron de las calles de Monterrey. El objetivo era combinar los trabajos de limpieza de los espacios públicos con la cultura y el arte.

La obra fue posible gracias a la colaboración de las empresas cableras y de telecomunicaciones, quienes permitieron reciclar el cableado aéreo que se encuentra en desuso para darle una transformación artística.

Además de estar hecha con materiales reciclados, el “Balón Mexicano” cuenta con un sistema de lámparas de led que iluminan la obra con los colores de la bandera mexicana.



Los interesados en conocer la escultura de José Pineda G. pueden visitarla en la Plaza Zaragoza, cerca del Palacio Municipal de Monterrey.

Guadalupe también cuenta con su escultura mundialista

La semana pasada, el gobernador Samuel García develó la estatua“Pasión Mundial”, la cual conmemora la próxima Copa del Mundo de futbol, de la cual, la ciudad de Monterrey es una de las sedes. La obra se ubica en las instalaciones del Estadio BBVA.

“Pasión Mundial” fue creada por José Miguel Howe y representa la unidad, además busca ser una reflexión sobre la humanidad.

El mandatario comentó que este proyecto se suma a otros que se realizan en Nuevo León, como el Parque del Agua, el paisaje natural del Cerro de la Silla, los corredores de Constitución y Morones Prieto, así como el Parque Fundidora, para que Monterrey sea una de las mejores sedes del Mundial 2026, tanto a nivel organización como cultural.

