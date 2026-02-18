Monterrey alcanzará hasta 39 grados este 19 de febrero

Monterrey tendrá temperaturas cercanas a los 39 °C.
El pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero de 2026 en Monterrey, Nuevo León, indica una jornada mayormente soleada y con temperaturas elevadas, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

🌅 Mañana

  • Temperatura mínima entre 16 y 18 °C
  • Cielo despejado
  • Viento variable de hasta 20 km/h

☀️ Tarde

🌙 Noche

  • Temperatura entre 23 y 25 °C
  • Cielo despejado
  • Viento del este y sureste de hasta 35 km/h

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y tomar precauciones ante las rachas de viento.

Pronóstico para el 20 y 21 de febrero en Monterrey

Para el viernes 20 de febrero, se prevé nuevamente cielo despejado:

  • Mañana: 16 a 18 °C, viento variable de 20 km/h
  • Tarde: 36 a 38 °C, viento del este y sureste de hasta 40 km/h
  • Noche: 23 a 25 °C, viento variable de 30 km/h

En tanto, el sábado 21 de febrero podría registrar algunos cambios:

  • Mañana: 17 a 19 °C, cielo despejado
  • Tarde: 33 a 35 °C, parcialmente nublado, viento del norte y noreste con rachas de hasta 60 km/h
  • Noche: 23 a 25 °C, probabilidad de chubascos (40 %) y viento variable de 35 km/h

