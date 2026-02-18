Monterrey alcanzará hasta 39 grados este 19 de febrero

GENERANDO AUDIO...

El pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero de 2026 en Monterrey, Nuevo León, indica una jornada mayormente soleada y con temperaturas elevadas, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

🌅 Mañana

Temperatura mínima entre 16 y 18 °C

Cielo despejado

Viento variable de hasta 20 km/h

☀️ Tarde

Temperatura máxima entre 37 y 39 °C

Ambiente muy caluroso

Viento del este y sureste con rachas de hasta 45 km/h

🌙 Noche

Temperatura entre 23 y 25 °C

Cielo despejado

Viento del este y sureste de hasta 35 km/h

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y tomar precauciones ante las rachas de viento.

Pronóstico para el 20 y 21 de febrero en Monterrey

Para el viernes 20 de febrero, se prevé nuevamente cielo despejado:

Mañana: 16 a 18 °C, viento variable de 20 km/h

Tarde: 36 a 38 °C, viento del este y sureste de hasta 40 km/h

Noche: 23 a 25 °C, viento variable de 30 km/h

En tanto, el sábado 21 de febrero podría registrar algunos cambios:

Mañana: 17 a 19 °C, cielo despejado

Tarde: 33 a 35 °C, parcialmente nublado, viento del norte y noreste con rachas de hasta 60 km/h

Noche: 23 a 25 °C, probabilidad de chubascos (40 %) y viento variable de 35 km/h

