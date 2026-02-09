Atropellan a una joven en avenida de Monterrey; por el impacto, “sale volando”: video

GENERANDO AUDIO...

Mujer es arrollada al intentar cruzar avenida en Monterrey. Foto: Uno Tv

Este lunes por la mañana, una mujer fue arrollada por un automóvil al intentar cruzar la avenida Leones, en Monterrey, una vialidad conocida por el alto flujo vehicular y la velocidad de circulación.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción

Atropello en avenida Leones quedó grabado en video

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a la mujer corriendo por la vía, seguida a distancia por un oficial de policía. Al no encontrar una salida, la joven intenta cruzar la avenida de manera apresurada, momento en el que es embestida por un vehículo, lo que obligó a detener la circulación.

Hasta el momento, no se ha informado por qué la mujer iba corriendo ni qué motivó que el agente de policía la siguiera. Las autoridades no han detallado si se trataba de una persecución por un delito, una revisión o alguna otra situación, y tampoco se ha confirmado si la mujer había pedido ayuda o si existía algún reporte previo.

La mujer salió proyectada varios metros

Tras el impacto, la mujer salió proyectada varios metros y fue arrastrada sobre el pavimento debido a la velocidad del automóvil. Segundos antes, el policía trató de advertir a los conductores levantando la mano al notar que la mujer pretendía cruzar la vialidad.

Al presenciar el atropello, el elemento se llevó las manos al rostro por el impacto del momento y corrió de inmediato a auxiliarla, además de solicitar el apoyo de servicios de emergencia.

Iba descalza y presentaba conducta irregular

En otro video se aprecia que la mujer iba descalza, lo que ha generado versiones sobre una posible crisis nerviosa. De acuerdo con información preliminar, la mujer viajaba con sus padres, pero comenzó a presentar una conducta anormal, por lo que descendió del vehículo y empezó a correr. De acuerdo con medios locales informaron que la mujer fue trasladada a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave.

