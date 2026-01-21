Congreso Internacional de las Familias llega a Monterrey en 2026

GENERANDO AUDIO...

El Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) 2026 llegará a Monterrey, Nuevo León, del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026, con sede en CINTERMEX, bajo el lema “Familias Forjadoras de Esperanza”. El encuentro reunirá a miles de familias provenientes de distintos estados de México y del sur de Estados Unidos.

El CIFAM se define como un espacio de encuentro, aprendizaje y cooperación intersectorial e interreligioso, orientado a acompañar a las familias frente a los desafíos sociales actuales y a promover su fortalecimiento como núcleo de cohesión social.

Un espacio de acompañamiento y formación para las familias

De acuerdo con los organizadores, el congreso busca ofrecer a las familias espacios de acogida, orientación y reflexión, partiendo del reconocimiento de que no existen familias perfectas, sino familias que enfrentan retos complejos y requieren herramientas para su desarrollo.

El líder nacional de Red Familia, Mario Romo, señaló que la familia continúa siendo una de las redes sociales más sólidas, y subrayó la importancia de generar espacios donde se le escuche y acompañe.

Por su parte, el presidente nacional del CIFAM, Fernando Milanés, destacó que el congreso pretende ser un punto de encuentro para todas las familias, con el objetivo de renovar la esperanza y fortalecer su papel en la sociedad.

Continuidad de un proyecto con alcance nacional

El CIFAM Monterrey 2026 da continuidad a las ediciones realizadas en Ciudad de México (2022), Guadalajara (2024) y Mérida (2025), que en conjunto han reunido a más de 40 mil participantes presenciales y en línea.

El presidente del CIFAM Monterrey, Mauricio Flores, explicó que llevar el congreso a Nuevo León representa una oportunidad para atender los retos familiares que enfrenta la entidad, entre ellos los relacionados con la estabilidad y el acompañamiento familiar.

Programas y actividades del CIFAM 2026

El Congreso Internacional de las Familias 2026 ofrecerá una agenda que incluye:

Programa general enfocado en el fortalecimiento de matrimonios y familias

enfocado en el fortalecimiento de matrimonios y familias Programa para jóvenes , diseñado por jóvenes

, diseñado por jóvenes Programas para adolescentes y niños , con actividades formativas y recreativas

, con actividades formativas y recreativas Expo Familia , con más de 180 stands

, con más de Salas de escucha y espacios de orientación gratuita

y espacios de orientación gratuita Participación de speakers y especialistas nacionales e internacionales en temas de familia, educación y desarrollo humano

Se prevé la asistencia de alrededor de 15 mil personas de Nuevo León, otros estados del país y ciudades del sur de Texas.

Apoyo de la iniciativa privada

Como parte de sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial, Farmacias del Ahorro, a través de su fundación, se sumó al CIFAM 2026 con el objetivo de contribuir al bienestar integral de las familias.

Los organizadores señalaron que el contexto social actual exige fortalecer a la familia como un elemento clave para el desarrollo, la paz y la cohesión comunitaria.

