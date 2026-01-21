Choque de tráileres provoca incendio y cierre de carretera en Sabinas Hidalgo

GENERANDO AUDIO...

En Sabinas Hidalgo, Nuevo León, un tráiler se incendió. Foto: PC Nuevo León

Al filo de las 8:30 de la mañana, en el municipio de Sabinas Hidalgo, se registró un accidente vial en la carretera federal 85, a Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 87, donde se vieron involucrados dos tráileres. Tras el impacto, una de las unidades se incendió, informó Protección Civil de Nuevo León (PC-NL).

No se reportaron lesionados

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas. Al sitio arribaron cuerpos de emergencia para atender el choque y controlar el incendio del vehículo pesado.

“Elementos de Protección Civil Nuevo León atendieron un accidente vial entre dos tráileres, donde posteriormente uno de ellos comenzó a incendiarse. No se reportan personas lesionadas. Acudieron unidades de REA, Guardia Nacional y Protección Civil Nuevo León”, indicó la corporación.

Difunden imágenes del incendio del tráiler en Sabinas Hidalgo

En redes sociales circularon imágenes del incendio de una de las unidades sobre la autopista a Nuevo Laredo, donde se observa una columna de humo negro visible a varios metros de distancia.

El hecho ocurrió en el municipio de Sabinas Hidalgo y fue atendido por autoridades de los tres niveles de Gobierno.

