Balacera en Monterrey deja 7 lesionados en pleno centro

Ataque armado deja siete personas heridas en Monterrey FOTO: Getty

Siete personas resultaron lesionadas por arma de fuego tras una balacera registrada la tarde de este miércoles 5 de febrero en el centro de Monterrey, Nuevo León. El ataque ocurrió sin que se reportara un motivo específico y generó pánico entre comerciantes y transeúntes.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas, sobre la avenida Juárez, entre las calles Aramberri y Modesto Arreola, en el primer cuadro de la ciudad, una de las zonas con mayor afluencia peatonal y comercial.

Balacera en avenida Juárez de Monterrey

Así vivieron momentos de pánico ciudadanos de Monterrey, cuando se registró una balacera la tarde de este jueves, que dejó como saldo siete personas lesionadas en el cruce de la Avenida Juárez y Aramberri. pic.twitter.com/PPAVfP4UwM — ᴄᴏɴᴛʀᴀᴩᴏʀᴛᴀᴅᴀ (@Contraportada_r) February 6, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados caminaban por la avenida Juárez con dirección al sur y, al llegar al cruce con Aramberri, sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar de manera indiscriminada, provocando que civiles corrieran para resguardarse dentro de los locales aún abiertos.

Durante el ataque, siete personas resultaron heridas por impactos de bala, entre ellas una mujer de la tercera edad. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a las víctimas, quienes presentaban diversas lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.

Tras ser estabilizados en el lugar, los lesionados fueron trasladados en ambulancias a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Testigos señalaron que los agresores avanzaron por la avenida Juárez mientras disparaban, incluso frente a locales comerciales abiertos, lo que obligó a clientes y empleados a tirarse al suelo o esconderse para evitar ser alcanzados por las balas.

En el establecimiento Tacos Guerrero, dos mujeres resultaron heridas por arma de fuego. Ambas fueron atendidas en el sitio por paramédicos de la Cruz Roja antes de ser trasladadas a un hospital.

Luego del ataque, se desplegó una intensa movilización policiaca en el centro de Monterrey. Agentes ministeriales y elementos de la Policía de Monterrey (Policía Regia) acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes para ubicar y detener a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del ataque. Las investigaciones continúan.

