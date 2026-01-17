Localizan con vida a catedrático de la IBERO buscado en Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que fue localizado con vida Leonardo Ariel Escobar Barrios, catedrático de la Universidad IBERO, quien era buscado desde hace varios días tras desaparecer en las inmediaciones de la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

A través de su cuenta de X, la Fiscalía de Nuevo León (@FiscaliaNL) informó que, gracias a los esfuerzos coordinados de autoridades estatales y federales, el ciudadano de origen colombiano fue ubicado en el municipio de Juárez, Nuevo León.

“La Fiscalía NL informa que gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida”, señaló la dependencia en su comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las condiciones de salud del profesor ni las circunstancias exactas en las que fue encontrado, aunque confirmaron que se encuentra bajo resguardo institucional.

Operativo de búsqueda movilizó a más de 100 elementos

La localización ocurre luego de un operativo de búsqueda en el que participaron más de 100 elementos de distintas corporaciones, quienes realizaron rastreos terrestres y sobrevuelos con drones en zonas cercanas a parques industriales entre Apodaca y Pesquería.

Las acciones comenzaron después de que compañeros de la IBERO Puebla solicitaron apoyo a la Fiscalía de Nuevo León, Policía de Apodaca y Guardia Nacional, para revisar videos de su trayectoria, luego de que Escobar Barrios saliera en libertad tras un arresto de 35 horas por presuntas faltas administrativas en el aeropuerto.

Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años, llegó a Monterrey el 31 de diciembre, donde haría escala rumbo a la Ciudad de México, debido a la falta de vuelos directos desde Colombia.

Previo a su localización, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores, había informado que la investigación presentaba avances y que existía colaboración del aeropuerto y aerolíneas, aunque sin revelar detalles.

Las autoridades señalaron que en las próximas horas se dará a conocer información adicional sobre el caso y los pasos a seguir.

