Cae 30 metros por buscar su dron en el Cerro de las Mitras en Monterrey

Rescate en el Cerro de las Mitras. Foto: Protección Civil Nuevo León

Elementos de Protección Civil de Nuevo León rescataron a un hombre que cayó 30 metros al recuperar un dron en el Cerro de las Mitras, en Monterrey. El sujeto presentaba lesiones y recibió las atenciones necesarias.

La tarde del pasado domingo 8 de marzo, elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron el rescate de un hombre que cayó de una altura aproximada de 30 metros, en la zona del paraje Pico Piquín del Cerro de las Mitras.

El reporte menciona que el accidente ocurrió mientras intentaba recuperar un dron. Los equipos de rescate encontraron al individuo en la parte alta del cerro.

Brigadistas de Rescate en Montaña utilizaron el sistema de cuerdas para acercarse al sitio donde se encontraba la persona accidentada, quien presentaba una lesión en la extremidad superior y múltiples contusiones.

La extracción se logró con éxito y se le brindó atención médica y de hidratación al lesionado. Tras realizar el descenso a una zona segura, el sujeto se retiró por sus propios medios para recibir valoración médica.

