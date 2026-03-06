Controlan incendio en Línea 6 del Metro de Guadalupe; no reportan lesionados

GENERANDO AUDIO...

Incendio en Línea 6 del Metro de Nuevo León. FOTO: Especial

La tarde-noche de este jueves se registró un incendio en las obras de la Línea 6 del Metro, a la altura de la avenida Miguel Alemán y Las Américas, en el municipio de Guadalupe. El siniestro fue reportado cerca de las 20:00 horas.

De forma extraoficial, trascendió que el fuego habría sido provocado por un desperfecto eléctrico. Hasta ahora, las autoridades no han compartido un reporte oficial sobre la causa. Más tarde, cerca de las 21:00 horas, Protección Civil de Nuevo León informó que el incendio ya había sido sofocado y que no hubo personas lesionadas.

Este nuevo hecho ocurre apenas días después de otro incidente en las obras del Metro de Nuevo León. El fin de semana pasado, una estructura de concreto se desplomó en la construcción de la Línea 4, lo que dejó a varios trabajadores lesionados, aunque sus heridas no ponían en riesgo su vida, según informó el Gobierno estatal.

Tras ese colapso, los trabajos en la zona fueron suspendidos y se abrió una investigación para determinar qué provocó la afectación. En el caso del incendio en la Línea 6, el Gobierno de Nuevo León todavía no informa si también iniciará una indagatoria para esclarecer el origen del siniestro.

Por ahora, el reporte oficial disponible indica que el fuego fue controlado sin personas heridas, mientras se mantiene la expectativa sobre la postura de las autoridades estatales y las posibles acciones tras este nuevo incidente en las obras del Metro.

