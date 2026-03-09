Colectivos feministas de Monterrey denuncian agresiones de la Fuerza Civil durante la marcha del 8M

GENERANDO AUDIO...

Marcha del 8M en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La colectiva Morras Feministas Mty denunció agresiones por parte de elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León durante la marcha del 8M en Monterrey, que se realizó ayer domingo. Mediante una transmisión en su página de Facebook, tres integrantes de este grupo contaron el maltrato que sufrieron antes y durante la movilización.

Reportan agresiones durante la marcha del 8M en Monterrey

De acuerdo con el testimonio de las integrantes de Morras Feministas Mty, antes de que comenzara la marcha, en la zona de la “mercadita”, los integrantes de la Fuerza Civil les tomaron fotos sin su consentimiento, como si trataran de registrar a todas las asistentes.

También se reportaron revisiones arbitrarias e intentos de quitarle el teléfono celular a varias mujeres, presuntamente porque la Fuerza Civil no quería que estuvieran grabando.

El ambiente se puso tenso en la “mercadita” cuando los policías comenzaron a empujar a las manifestantes. Se menciona que patearon a una chica que se agachó a recoger un teléfono y golpearon a una mujer embarazada. Las activistas mencionan que incluso soltaron golpes con el puño cerrado.

Se cree que con estas acciones, la Fuerza Civil intentó boicotear la marcha del 8M en Monterrey.

Al final de la marcha, las autoridades locales pusieron una alarma similar a la que usa cuando tiembla para que las asistentes se retiraran hacia sus casas. También se reporta la presencia de hombres durante la movilización, algunos de ellos estaban accionando.

