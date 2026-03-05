Megacorte de agua en Nuevo León afectará a más de 200 colonias en 3 municipios

GENERANDO AUDIO...

Esta jueves habrá un megacorte de agua. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Habrá un megacorte de agua en Nuevo Leónq ue afectará a más de 200 colonias ubicadas en tres municipios. Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) informó que este jueves 5 de marzo se realizarán obras de mantenimiento, por lo que habrá afectaciones en el servicio.

Megacorte de agua este jueves en Nuevo León

Mediante un comunicado, AyD de Monterrey informó que el día de hoy se realizará el cambio de tres válvulas de 6, 12 y 36 pulgadas en el Municipio de Guadalupe. Por esta razón habrá un megacorte de agua que afectará a 238 colonias de los municipios de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás de los Garza.

Colonias afectadas por municipio

Apodaca: 103

Guadalupe: 62

San Nicolás de los Garza: 73

Las obras comenzarán a partir de las 16:00 horas de este jueves y se estima que terminen a las 24:00 horas, por lo que se le pide a los usuarios que tomen medidas para que la falta de agua los afecte lo menos posible.

Estos trabajos de mantenimiento se realizan para mejorar la distribución de agua potable, aumentar la eficiencia hídrica, además de facilitar.

Todas las colonias afectadas por el megacorte de agua de este jueves

Apodaca

Guadalupe

San Nicolás de los Garza

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.