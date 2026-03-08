Vincula a proceso a Karina “N”, exsecretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, acusada de extorsión y montaje

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Karina Barrón Perales, ex secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, fue vinculada a proceso por un juez de control federal, acusada de presunta extorsión y montaje contra el senador Waldo Fernández González.

Durante la audiencia, realizada este sábado en el Centro de Justicia Penal Federal en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, también se determinó vincular a proceso a sus presuntos cómplices: un hombre y una mujer.

Asimismo, la ex funcionaria municipal permanecerá recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil ubicado en General Escobedo, mientras se desarrolla el proceso y se lleva a cabo el cierre de la investigación.

Mientras que el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la carpeta de investigación, tiempo en el que permanecerá internada el centro penitenciario.

En cuanto a sus presuntos cómplices, se informó que el hombre permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Apodaca, mientras que la mujer será internada también en el penal femenil de Escobedo.

