Vincula a proceso a Karina “N”, exsecretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, acusada de extorsión y montaje

| 20:24 | Redacción Uno TV | Daniel Anguiano
Vincula a proceso a Karina "N", exsecretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, acusada de extorsión
Foto: Cuartoscuro/Archivo

Karina Barrón Perales, ex secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, fue vinculada a proceso por un juez de control federal, acusada de presunta extorsión y montaje contra el senador Waldo Fernández González.

Durante la audiencia, realizada este sábado en el Centro de Justicia Penal Federal en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, también se determinó vincular a proceso a sus presuntos cómplices: un hombre y una mujer.

Asimismo, la ex funcionaria municipal permanecerá recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil ubicado en General Escobedo, mientras se desarrolla el proceso y se lleva a cabo el cierre de la investigación.

Mientras que el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la carpeta de investigación, tiempo en el que permanecerá internada el centro penitenciario.

En cuanto a sus presuntos cómplices, se informó que el hombre permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Apodaca, mientras que la mujer será internada también en el penal femenil de Escobedo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Controlan incendio en Línea 6 del Metro de Guadalupe; no reportan lesionados

Nuevo León

Controlan incendio en Línea 6 del Metro de Guadalupe; no reportan lesionados

Megacorte de agua en Nuevo León afectará a más de 200 colonias en 3 municipios

Nuevo León

Megacorte de agua en Nuevo León afectará a más de 200 colonias en 3 municipios

Piden a Profeco revisar misterioso cargo “911 MEX-USA” en recibos de Gas Naturgy en NL

Nuevo León

Piden a Profeco revisar misterioso cargo “911 MEX-USA” en recibos de Gas Naturgy en NL

¿Quién es Karina Barrón, funcionaria de Monterrey detenida por cohecho y falsedad de declaraciones?

Nuevo León

¿Quién es Karina Barrón, funcionaria de Monterrey detenida por cohecho y falsedad de declaraciones?

Etiquetas: , ,