Cae agresor de la gata Julieta en Escobedo, Nuevo León; se entregó a las autoridades

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Denunciaron agresión a una gata. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Dirección de Protección y Bienestar Animal del municipio de Escobedo, en Nuevo León, informó que fue detenido el agresor de la gata Julieta. Recientemente, se difundió el video de un joven que cargó al “michi” y lo aventó con todas sus fuerzas.

Denuncian agresión de la gata Julieta; ya fue detenido

A principios de esta semana, usuarios de redes sociales se organizaron para denunciar a un joven por agredir a una gatita de nombre Julieta. A través de publicaciones en sitios como Facebook, pidieron ayuda para identificar al responsable.

Las imágenes muestran al joven en la vía pública, cargando a la gata, mientras hace señas hacia la cámara; momentos después, la avienta con fuerza hacia arriba y ésta cae sobre el asfalto.

Ayer miércoles, la Dirección de Protección y Bienestar Animal Escobedo informó que el joven agresor ya fue detenido y se determinarán las sanciones correspondientes. Sobre Julieta, menciona que continúa recibiendo cuidados médicos mientras se recupera.

“Seguiremos atentos al proceso correspondiente para que se determinen las responsabilidades conforme a la ley. Julieta continúa con su recuperación, recibiendo los cuidados y atención que necesita. Agradecemos a todas las personas que alzaron la voz y no permitieron que su caso quedara en el olvido”, escribieron las autoridades municipales.

Agresor de Julieta se entrega a las autoridades

También circula un video del presunto agresor de Julieta en el que aseguraba que no es un psicópata y que se entregaría ante las autoridades.

En su confesión, admite que cometió un acto de crueldad animal y ofrece disculpas a las personas que se sintieron indignadas, aunque no explica por qué aventó a la gata; sólo dice “no sé qué me pasó ese día”.

“Yo no soy así, no soy un psicópata, no estoy loco, así como dicen todos los comentarios. No sé qué me pasó ese día”, expresó el joven agresor.

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