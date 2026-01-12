Nuevo León llegará al Mundial 2026 sin monorriel terminado

GENERANDO AUDIO...

Construcción del monoriel. Foto: Gobierno de Nuevo León

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, declaró que las obras del monorriel que se utilizará en las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, no estarán completas al 100% para el Mundial de 2026, aunque prometió que los trabajos concluirán antes de que tome posesión el próximo gobernador.

El periodista José Perales publicó en TikTok una entrevista con Hernández Villarreal, a quien le preguntó cuándo se entregará la obra del monorriel en Nuevo León, a lo que el funcionario respondió que será antes de que termine la actual administración, en 2027.

El secretario de Movilidad y Planeación también mencionó que los trabajos no estarán completos antes de que inicie el Mundial de futbol 2026, aunque ya va a estar terminada la obra civil.

“Esos tramos van a estar completamente terminados, ya con pruebas del monorriel, ya montados para el Mundial. Para el Mundial vamos a ver un monorriel circulando… en pruebas y ya va a estar terminada la obra civil”, declaró el funcionario.

Durante el periodo de pruebas se tendrán cuatro estaciones en operación. También se espera que ya estén libres las vialidades donde se realizan las obras, con lo cual habrá una mejor circulación del tránsito local.

Finalmente, Hernán Villarreal afirmó que, aproximadamente, la totalidad de la obra estará completa para septiembre de 2027, tentativamente, incluyendo el trayecto hasta el Aeropuerto de Monterrey.

