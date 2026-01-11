Juez niega vinculación contra Armando Castilla y ordena su libertad por falta de pruebas en su contra

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

El juez de control Luis Eduardo Hernández Meza, del Poder Judicial de Nuevo León, liberó este sábado al periodista Armando Castilla Galindo, director general del portal informativo Vanguardia, detenido la mañana del viernes por desacato a una orden de notificación de la Fiscalía General de Nuevo León, dentro de un proceso legal de índole inmobiliario.

En audiencia celebrada este sábado en Nuevo León, la defensa de Castilla Galindo acreditó que su pasaporte muestra que el 27 de agosto de 2025, fecha en la que supuestamente se realizó un acuerdo de venta de un inmueble en Saltillo, el directivo no se encontraba en México, por lo que no podría haber recibido los 700 mil pesos, ya que se encontraba en un evento internacional celebrado en Medellín, Colombia.

Asimismo, la autoridad ministerial no logró aportar suficientes datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad del directivo en el delito de fraude que le señaló con el objetivo de vincularlo a proceso, por lo que el juez ordenó la libertad inmediata de Armando Castilla Galindo.

El equipo jurídico de Grupo Vanguardia dio a conocer que, en las próximas horas, definirá las acciones legales que emprenderá con motivo de este episodio, y expresó su profunda gratitud a todos los colegas y amigos que estuvieron pendientes de la situación y manifestado su solidaridad de múltiples formas.

