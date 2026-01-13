GENERANDO AUDIO...

Suspendieron al policía que golpeó a un joven durante una detención en el municipio de García, Nuevo León. El video de este abuso de autoridad se viralizó en redes sociales y el alcalde Manuel Guerra Cavazos informó sobre los avances en la investigación y las medidas que se han tomado hasta el momento.

Suspenden a policía que golpeó a joven durante detención en García

Durante el fin de semana, se difundió en redes sociales el video que muestra a un policía golpeando a un joven detenido, presuntamente menor de edad. De acuerdo con la versión de medios locales, el muchacho viajaba en bicicleta cuando fue interceptado por una patrulla y se negó a una revisión.

Ayer lunes, Manuel Guerra compartió más información sobre este caso y mencionó que la persona detenida ha sido identificada como Brandon “N” y se presume que estaría relacionada con la venta de droga en García. El edil añadió que el joven no es menor de edad y se comprobó que tiene 20 años.

El presidente municipal añadió que desde el primer momento en que tuvieron conocimiento del video que exhibe al policía de García, se tomó la decisión de separarlo de su cargo de manera “inmediata e indefinida”, mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

Finalmente, comentó que no permitirá que ninguna autoridad se salga de los manuales operativos, se extralimite en sus funciones o quebrante algún derecho humano.