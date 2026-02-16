Clausuran fiesta masiva con más de 250 personas en NL; hay un detenido

GENERANDO AUDIO...

Detenido por fiesta masiva en Nuevo León. Foto: Policía de Guadalupe

La Policía Municipal de Guadalupe, en Nuevo León, detuvo a un sujeto por organizar una fiesta masiva a la que acudieron más de 250 personas; este evento no contaba con los permisos necesarios para su realización, por lo que fue suspendido por las autoridades locales.

Cancelan fiesta masiva en Guadalupe, Nuevo León; hay una persona detenida

Ayer domingo, la Policía de Guadalupe informó sobre la clausura de una fiesta masiva que se realizó sin permiso en la colonia Bosques de la Pastora. A este evento acudieron más de 250 personas. La prensa local menciona que en la entrada del lugar había otras 100 personas esperando para acceder a la fiesta.

Vecinos de la zona se quejaron ante las autoridades por el ruido que generaba este evento tipo baile. Al llegar al lugar, la policía detectó la presencia de menores de edad consumiendo alcohol.

Debido a que los organizadores no contaban con los permisos necesarios, el evento fue cancelado y todos los asistentes fueron desalojados de manera ordenada. Por otra parte, una persona fue detenida por alterar el orden público.

De acuerdo con la información de medios locales, la persona detenida ha sido identificada como Gabriel “N”, de 42 años de edad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento