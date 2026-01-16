Desorientado y deambulando, así vieron al catedrático de la IBERO desaparecido en Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Harfuch compartió información sobre el catedrático desaparecido. Foto: Cuartoscuro

Desorientado y deambulado tras haber comparecido ante un juez cívico, es la información que tiene el Gobierno Federal sobre la desaparición en Nuevo León de Leonardo Ariel Escobar Barrios, catedrático de la IBERO Puebla.

Catedrático de la IBERO desaparecido fue visto deambulando

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró en la conferencia mañanera de este viernes, que el catedrático de la IBERO Puebla estuvo a disposición de un juzgado cívico en Nuevo León durante más de 30 horas y lo liberaron; posteriormente fue visto deambulando por la zona.

“Lo que sabemos es que esta persona fue puesta a disposición en el juzgado cívico, estuvo ahí una unas horas, me parece que 36 horas, posteriormente es liberado y de ahí hay un testimonio de que lo ven deambulando por la zona, es el último contacto visual, que se tiene”, declaró Harfuch.

El funcionario añadió que las fuerzas federales están apoyando a las autoridades locales en las labores de búsqueda y se mantienen contacto para encontrar a Leonardo Ariel Escobar.

“Vamos a pedirle a las autoridades de Nuevo León y del municipio que informen. Lo vieron un poco desorientado en las últimas cámaras y es lo que se tiene”, agregó.

Buscan a catedrático en inmediaciones de la autopista al Aeropuerto de Monterrey

Una centena de elementos de varios grupos de seguridad acudieron este viernes a las inmediaciones de la autopista rumbo al Aeropuerto Internacional de Monterrey para continuar con los trabajos de búsqueda del catedrático de la IBERO Puebla, desaparecido.

Javier Flores, titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, dijo que hay avances en la búsqueda del profesor y escritor colombiano, que también cuentan con videos de las celdas municipales de Apodaca y que existe colaboración del aeropuerto Internacional de Monterrey, así como de las aerolíneas.