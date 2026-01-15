Detenido en NL por supuesta falta administrativa y sin rastro: el caso del académico de la IBERO Puebla

GENERANDO AUDIO...

El académico desapareció en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Familiares y personal de la Universidad Iberoamericana Puebla (IBERO) exigieron a las autoridades de Nuevo León la localización con vida de Leonardo Escobar, académico de dicha institución y quien fue visto por última vez en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en el municipio de Apodaca.

Escobar llegó al Aeropuerto de Monterrey procedente de Colombia, de donde es originario, cruzó el punto migratorio sin problemas y, según versiones, fue detenido por la Guardia Nacional y después de ahí se perdió contacto con él.

Acusan desaparición forzada

Simón Alejandro Hernández, Coordinador de la Maestría en DDHH de la Universidad Iberoamericana Puebla, en conjunto con la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (Cadhac), señalaron que se presume un caso de desaparición forzada.

“Hace un par de días el Instituto Nacional de Migración presentó a la Universidad Videos que él pasa sin contratiempo el filtro migratorio. No así las otras autoridades, como la Marina, la Guardia Nacional o las autoridades aeroportuarias, que, hasta el día de ayer, nos informó la Fiscalía, no habían atendido el requerimiento de presentación de los videos y también la Policía Municipal de Apodaca”.

Explicó que el caso ya lo revisan la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión de Búsqueda de Nuevo León.

Agregó que desde la Fiscalía de Nuevo León y la Comisión local de búsqueda han mostrado la disposición para realizar la búsqueda del académico.

¿Qué se sabe de la detención?

Presuntamente, Escobar fue detenido por la Guardia Nacional y trasladado a un destacamento de la Policía Municipal de Apodaca por una presunta falta administrativa, por presuntamente haber alterado el orden.

Agregó que el Consulado de Colombia ya está notificado sobre el tema y lo mismo que los familiares de Escobar.

