Finge asalto para robar tanda de 30 mil pesos en Nuevo León y la policía la descubre

| 11:57 | J.L. Márquez | Uno TV
Tanda Nuevo León
Detenida por fingir robo de una tanda. Foto: Seguridad Pública de Allende

Una mujer fue detenida por fingir el robo de 30 mil pesos para quedarse con el dinero de una tanda. Gracias al material de las cámaras de seguridad, la Policía Municipal de Allende, en Nuevo León,  descubrió que la denuncia se trataba de un engaño y aprehendió a la presunta responsable.

Cae estafadora que fingió robo para robarse tanda de 30 mil pesos en Nuevo León

Karely “N”, de 25 años, se dedicaba a repartir tandas de manera semanal. Hace unos días, denunció ante las autoridades que dos personas en motocicleta le robaron 30 mil pesos al salir de una sucursal bancaria.

Las autoridades de Allende investigaron el caso y con la ayuda de las cámaras de seguridad descubrieron que todo era un invento. Al interrogar a Karely “N” al respecto, ella cayó en varias contradicciones y finalmente aceptó su engaño.

Las autoridades locales también detuvieron a Josefina “N”, de 42 años, cómplice del robo de la tanda. Durante su detención la policía local encontró los 30 mil pesos faltantes.

Presuntamente, las dos se pusieron de acuerdo para fingir el robo y repartir el dinero más adelante. Seguridad Pública del municipio no ha informado si alguien acudió para reclamar el dinero faltante de la tanda. 

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Buscan a académico de la IBERO de Puebla; desapareció en Nuevo León

Puebla

Buscan a académico de la IBERO de Puebla; desapareció en Nuevo León

Buscan a catedrático de la IBERO en inmediaciones de la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey

Nuevo León

Buscan a catedrático de la IBERO en inmediaciones de la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey

Detenido en NL por supuesta falta administrativa y sin rastro: el caso del académico de la IBERO Puebla

Nuevo León

Detenido en NL por supuesta falta administrativa y sin rastro: el caso del académico de la IBERO Puebla

Cambio de propietario de auto será 100% digital durante 2026 en Nuevo León

Nuevo León

Cambio de propietario de auto será 100% digital durante 2026 en Nuevo León

Etiquetas: ,