Finge asalto para robar tanda de 30 mil pesos en Nuevo León y la policía la descubre

Detenida por fingir robo de una tanda. Foto: Seguridad Pública de Allende

Una mujer fue detenida por fingir el robo de 30 mil pesos para quedarse con el dinero de una tanda. Gracias al material de las cámaras de seguridad, la Policía Municipal de Allende, en Nuevo León, descubrió que la denuncia se trataba de un engaño y aprehendió a la presunta responsable.

Cae estafadora que fingió robo para robarse tanda de 30 mil pesos en Nuevo León

Karely “N”, de 25 años, se dedicaba a repartir tandas de manera semanal. Hace unos días, denunció ante las autoridades que dos personas en motocicleta le robaron 30 mil pesos al salir de una sucursal bancaria.

Las autoridades de Allende investigaron el caso y con la ayuda de las cámaras de seguridad descubrieron que todo era un invento. Al interrogar a Karely “N” al respecto, ella cayó en varias contradicciones y finalmente aceptó su engaño.

Las autoridades locales también detuvieron a Josefina “N”, de 42 años, cómplice del robo de la tanda. Durante su detención la policía local encontró los 30 mil pesos faltantes.

Presuntamente, las dos se pusieron de acuerdo para fingir el robo y repartir el dinero más adelante. Seguridad Pública del municipio no ha informado si alguien acudió para reclamar el dinero faltante de la tanda.

