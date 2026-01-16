Buscan a catedrático de la IBERO en inmediaciones de la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey

GENERANDO AUDIO...

Buscan a catedrático de la IBERO Puebla. Foto: Juan Teniente

Con más 100 elementos de diferentes corporaciones se inició un despliegue en la búsqueda del catedrático Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años, en las inmediaciones de la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Los efectivos realizaron rastreos en infantería y sobrevolando drones a la altura de varios parques industriales en los límites de los municipios de Apodaca y Pesquería.

Las acciones iniciaron la mañana de este viernes, un día después de que compañeros de la Universidad IBERO de Puebla acudieron a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Policía de Apodaca y Guardia Nacional para solicitar los videos de la trayectoria del Escobar Barrios, tras salir libre de su arresto de 35 horas por, supuestamente, alterar el orden y faltas administrativas en el Aeropuerto.

El catedrático arribó a Monterrey el pasado 31 de diciembre para hacer escala y viajar a Ciudad de México (CDMX), debido a que no había conexión directa de Colombia al Aeropuerto de la capital del país.

El fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores, dijo que hay avances en la búsqueda del profesor y escritor colombiano, que también cuentan con videos de las celdas municipales de Apodaca y que existe colaboración del aeropuerto Internacional de Monterrey, así como de las aerolíneas.

“Desde el día que tuvimos conocimiento, con motivo de la denuncia de su desaparición, ha habido operativos de forma coordinada entre la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía para ubicar. Se han empezado a obtener datos que no los quiero dar por el momento, pero ya va muy avanzada la investigación”.

