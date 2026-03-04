Piden a Profeco revisar misterioso cargo “911 MEX-USA” en recibos de Gas Naturgy en NL

GENERANDO AUDIO...

El Congreso del Estado de Nuevo León exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a que investigue un misterioso cobro que apareció recientemente en losrecibos de gas de la empresa Naturgy. Hasta el momento la empresa no ha ofrecido explicaciones al respecto.

Clientes de Gas Naturgy han notado que en los recibos aparece un nuevo cobro llamado 911 MEX-USA, el cual incrementa considerablemente el costo total del servicio, en algunos casos se ha duplicado el valor total del consumo de gas natural.

Por este motivo, el Congreso de Nuevo León llamó a la Profeco para que revise estos cargos que se realizan de manera automática y sin el consentimiento del consumidor.

Lupita Rodríguez Martínez, diputada local por el Partido del Trabajo (PT), expuso en la tribuna que Emergencias 911 MEX-USA se dedica a la atención y gestión de llamadas de emergencia, orientación médica en línea y auxilio vial. Gas Naturgy tiene un convenio comercial con dicha empresa, lo cual le permite cobrar sus servicios directamente en los recibos de gas.

La legisladora añadió que para dar de baja el servicio es obligatorio comunicarse al centro de atención a clientes para hablar con un ejecutivo y tramitar la cancelación, lo cual puede desalentar a los usuarios.

“La intervención de la Profeco resulta plenamente procedente en defensa del consumidor y para proteger la economía de las familias, especialmente de quienes viven con recursos limitados”, sostuvo.

