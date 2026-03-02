¿Quién es Karina Barrón, funcionaria de Monterrey detenida por cohecho y falsedad de declaraciones?

GENERANDO AUDIO...

Karina Barrón en el Congreso de la Unión. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Ayer domingo detuvieron a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Gobierno de Monterrey, por los delitos de cohecho y falsedad de declaraciones. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria denunció por acoso y violación al senador Waldo Fernández, pero las acusaciones resultaron falsas.

¿Quién es Karina Barrón, funcionaria de Monterrey detenida?

Karina Marlen Barrón Perales es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey. También cuenta con estudios de seminario en el Tecnológico de Monterrey y la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia.

Sobre su experiencia laboral, Barrón Perales cuenta con una larga trayectoria ocupando cargos públicos, principalmente en el Gobierno de Monterrey. Comenzó su carrera en el año 2000, cuando fungió como coordinadora de proyección de la Secretaría de Desarrollo Social de la capital del estado.

De 2015 a 2018 formó parte de la LXXIV Legislatura del Congreso de Nuevo León e incluso ocupó la presidencia de la Mesa Directiva. En 2018 obtuvo la reelección como diputada local por tres años más. Su último cargo antes de ser detenida fue el de secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva en el Gobierno de Monterrey.

FGR detiene a Karina Barrón, funcionaria municipal de Monterrey, por cohecho y falsedad de declaraciones

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el día de ayer a Karina Barrón Perales, actual funcionaria del municipio de Monterrey, Nuevo León, y excandidata al Senado por dicha entidad, presuntamente por los delitos de cohecho y falsedad de declaraciones.

La captura ocurrió poco antes de las 16:00 horas en el municipio de San Nicolás de los Garza, en la Colonia Nuevo Mezquital, sobre la avenida Aceros, entre Anillo Periférico y Avenida de los Parques.

Este lunes se llevará a cabo la audiencia de imputación contra la funcionaria municipal, tras la cual, se informará sobre las causas y pruebas con las que se desarrolla la investigación.

