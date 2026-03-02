Precio del Metrorrey llega a los 10 pesos durante marzo 2026

GENERANDO AUDIO...

Aumento el transporte público en Monterrey. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La tarifa del Metro de Monterrey (Metrorrey) alcanzó los 10 pesos a comienzos de este mes de marzo. Recordemos que el año pasado, el Gobierno de Nuevo León aprobó un aumento en el transporte público que se aplica mediante un deslizamiento mensual de 10 centavos.

Precio del Metrorrey y la tarifa de camiones durante el mes de marzo

El Periódico Oficial del Estado establece que durante el mes de marzo, la tarifa del Metrorrey tendrá un costo de 10 pesos. El aumento mensual continuará hasta mayo de 2030, cuando alcance su precio final de 15 pesos.

Esto costará el viaje en Metro durante los próximos 12 meses:

Abril 2026: 10.10 pesos

10.10 pesos Mayo 2026: 10.20 pesos

10.20 pesos Junio 2026: 10.30 pesos

10.30 pesos Julio 2026: 10.40 pesos

10.40 pesos Agosto 2026: 10.50 pesos

10.50 pesos Septiembre 2026: 10.60 pesos

10.60 pesos Octubre 2026: 10.70 pesos

10.70 pesos Noviembre 2026: 10.80 pesos

10.80 pesos Diciembre 2026: 10.90 pesos

10.90 pesos Enero 2027: 11.00 pesos

11.00 pesos Febrero 2027: 11.10 pesos

11.10 pesos Marzo 2027: 11.20 pesos

El precio de la Ruta Troncal, Ruta Directa, Ruta Alimentadora y Ruta Remanente también subió durante marzo y su precio es de 16.50 pesos. Al igual que el Metrorrey, la tarifa seguirá aumentando 10 centavos mes con mes, hasta llegar a los 17 pesos en agosto próximo.

Abril 2026: 16.60 pesos

16.60 pesos Mayo 2026: 16.70 pesos

16.70 pesos Junio 2026: 16.80 pesos

16.80 pesos Julio 2026: 16.90 pesos

16.90 pesos Agosto 2026: 17.00 pesos

