FGR detiene a Karina Barrón, funcionaria municipal de Monterrey, por cohecho y falsedad de declaraciones

FGR detiene a Karina Barrón, funcionaria municipal de Monterrey
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este domingo a Karina Barrón Perales, actual funcionaria del municipio de Monterrey, Nuevo León, y excandidata al Senado por dicha entidad, presuntamente por los presuntos delitos de cohecho y falsedad de declaraciones.

Mediante una ficha técnica, la FGR dio a conocer la detención y características de la detenida, quien actualmente ocupa el cargo de secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de la capital neoleonesa.

Asimismo, se detalló que la captura ocurrió poco antes de las 16:00 horas en el municipio de San Nicolás de los Garza, en la Colonia Nuevo Mezquital, sobre la avenida Aceros, entre Anillo Periférico y Avenida de los Parques.

Además, se especificó que la detención la realizó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y posteriormente la funcionaria fue puesta a disposición de la FGR.

Aprehensión, por montaje

Posteriormente, el senador del Partido Verde, Waldo Fernández, aseguró a través de su cuenta de X, que la aprehensión de Karina Barrón, así como la de otras personas, se realizó tras una denuncia que presentó él y que “tiene que ver con un montaje y fabricación de hechos realizados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León”.

Aunque no abundó más en el tema, el legislador aseguró que este lunes se llevará a cabo la audiencia de imputación contra la funcionaria municipal, tras la cual, adelantó, informará sobre las causas y pruebas con las que se desarrolla la investigación.

A la par, acotó que pidió a su abogado solicitar a la autoridad judicial que sea pública la audiencia de este 2 de marzo, sobre lo cual aún espera respuesta.

Gobierno de Monterrey desconoce hechos

Mientras que, por su parte, a través de un comunicado, el Gobierno de Monterrey aseguró en un comunicado desconocer los detalles de la detención de Karina Barrón, “cuya información extraoficial indica es ajeno a la administración pública”, reiterando a la vez su respeto a las instituciones de justicia, así como al Estado de Derecho.

De igual forma, el Ayuntamiento dijo confiar en que las “autoridades competentes llevarán a cabo las investigaciones corespondientes con apego a la legalidad, al debido proceso y al respeto irrestricto de los derechos humanos, garantizando en todo momento la presunción de inocencia y la transparencia en la procuración de justicia”.

Toda vez que resaltó que se mantendrá atento a la información oficial, con respeto a los procedimientos jurídicos para emitir una valoración según sea el resultado de las investigaciones, sin dejar de llamar a la prudencia y “responsabilidad en el manejo de la información pública, evitando especulaciones que puedan interferir con los procesos legales o generar desinformación hacia la ciudadanía”.

