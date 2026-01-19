“Guardia Nacional me golpeó”: catedrático de la IBERO Puebla narra cómo fue su desaparición

GENERANDO AUDIO...

Al académico le rompieron 3 costillas. Foto: IBERO Puebla

Elementos de la Guardia Nacional (GN) golpearon y mantuvieron encerrado durante tres días al académico de la IBERO Puebla, Leonardo Escobar, según lo narró en conferencia; además, su detención ocurrió en “circunstancias extrañas”.

¿Qué dijo el académico de la IBERO Puebla?

En dicha conferencia de prensa, autoridades escolares presentaron el testimonio del académico, quien no estuvo presente por motivos de salud. En su relato aseguró que no entendió por qué fue detenido.

“Por circunstancias que todavía tratamos de explicar, todo lo que voy a describir se basa en hechos comprobables. Durante tres días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, Nuevo León, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ingresar a la celda fui golpeado por elementos de la Guardia Nacional, lo que me generó la fractura de tres costillas, situación que ya fue comprobada médicamente”.

En su testimonio explicó que, al salir de la celda, se encontraba muy desorientado. Debido a la situación perdió sus pertenencias y no le permitieron regresar al aeropuerto para continuar con su escala.

Rescatan a académico de la IBERO Puebla

En ese sentido, relató que las autoridades lo comenzaron a alejar del aeropuerto, por lo que deambuló durante cuatro días por la zona sin beber agua ni ingerir alimentos. Finalmente, fue auxiliado por una patrulla de una clínica de rehabilitación, cuyos ocupantes pensaron que se trataba de una persona con problemas de adicciones.

“Fui orillado a una situación de calle; me refugié en la maleza para tratar de evitar la deshidratación. Afortunadamente, después de muchos días, fui rescatado por una patrulla que pertenece a una clínica de rehabilitación. Ellos me confundieron con un habitante de calle y me llevaron a las instalaciones de esta clínica, en el municipio de Juárez”.

En la clínica, Leonardo Escobar permaneció 10 días y logró salir gracias al operativo de búsqueda, luego de que los responsables del lugar lo identificaron.

“A pesar de que la búsqueda fue afortunada, quiero señalar algunos puntos. Hubo una falta de registro de mi detención; nunca aparecí en el Registro Nacional de Detenciones, lo cual es una irregularidad grave. Nunca se me informó de mis derechos como persona detenida. Dijeron que yo me negué a comunicarme con mis familiares; sin embargo, recuerdo que los propios agentes señalaron que no me daban ese derecho porque supuestamente me había dirigido a ellos con altanería y groserías”.

Durante su estancia en la celda no se le brindó atención médica ni se le ofreció la posibilidad de solicitar asistencia al Instituto Nacional de Migración (INM).

“Lo que yo viví considero que se trata de una acción discriminatoria. Los colombianos que trabajamos en México no tenemos la necesidad de tramitar una visa, pero sí la obligación de llenar un prerregistro migratorio, en el cual proporcionamos todos nuestros datos”.

Indicó que este tipo de información los coloca en una situación de vulnerabilidad, ya que las autoridades contaban con todos sus datos. Finalmente, recalcó que no acudió voluntariamente al centro de rehabilitación, como señalaron las autoridades, y agradeció a todas las personas que le ayudaron.

Localizan a académico de Puebla

El viernes 16 de enero, con la participación de más de 100 elementos de distintas corporaciones, se inició un despliegue de búsqueda del catedrático de la IBERO en las inmediaciones de la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Ese mismo día, mediante un mensaje en X, antes Twitter, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que Leonardo Ariel Escobar Barrios fue localizado con vida.

