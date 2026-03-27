De “quemones” a delitos graves: el caso “Tía Paty” que sacude a Nuevo León

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Investigan caso “Tía Paty”. Fotos. Fiscalía de Nuevo León.

La Fiscalía de Nuevo León informó que ya comenzó una investigación por el caso conocido como “Tía Paty”, con el cual personas operaban a través de cuentas de redes sociales para extorsionar a víctimas por medio de la difusión de contenido sensible.

Detienen a dos personas por el caso “Tía Paty”

Fue en sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, que la Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que tras denuncias presentadas e investigaciones realizadas por las autoridades estatales, ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de dos personas, una mujer y un hombre identificados como Astrid “N” y César “N”.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia estatal, estas personas detenidas ya fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales de Nuevo León. Pero también aseguraron que sigue en curso una investigación, ya que están ligadas al caso “Tía Paty”.

¿Cómo operaban estas personas?

La Fiscalía de Nuevo León indica que las dos personas están detenidas por su posible participación en la operación de cuentas en redes sociales identificadas como “Tía Paty”, las cuales eran utilizadas para difundir contenido sensible de sus víctimas, como fotos o información, y exigirles cantidades de dinero a cambio de que lo retiraran.

Pero según las autoridades estatales, el delito más grave del cual se les acusa es de presuntos vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para promover servicios sexuales.

Y no sólo eso, también la dependencia de Nuevo León indica que Astrid “N” y César “N” estarían relacionados en el posible uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidades.

Hasta el momento, es la única información oficial que se ha dado sobre este caso “Tía Paty”, el cual ha llamado la atención en redes sociales.

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